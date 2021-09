Horas antes del referendo revocatorio en California, todo indica que Gavin Newsom mantendría la gobernación

Gavin Newsom (Foto: REUTERS)

Mañana los residentes de California se acercan a las urnas para responder una pregunta muy importante: ¿quiere que el gobernador Gavin Newsom sea removido de su puesto? Si más del 50% dice que si, entonces cobra relevancia la segunda pregunta de la boleta que es la que consulta quién quiere que lo reemplace.

Si bien las encuestas se han equivocado en más de una ocasión, todo parece indicar que no habrá necesidad de ver quién será el reemplazante de Newsom porque el ‘No’ ganaría en la primera pregunta.

Y si es así, lo más probable es que Newsom tenga que agradecerle su victoria a las mujeres. Según la encuesta realizada por el Instituto de Políticas Públicas de California entre posibles votantes, el 66% de las mujeres quieren que Newsom se mantenga en su puesto, contra el 48% de los hombres. Cuando se les consulta si aprueban la gestión de Newsom hasta ahora, 62% de las mujeres dijo que sí, contra un 43% de los hombres. Y ante la consulta de si creen que California estaría mejor sin Newsom, solo el 22% de las mujeres dijo que si, contra un 39% de los hombres.

Estos datos son curiosos teniendo en cuenta que un año atrás uno de los motores fundamentales que llevó al pedido del referendo revocatorio fue la conformación del grupo Madres Enojadas, que protestó firmemente contra el extendido cierre de escuelas en California a raíz de la pandemia (el más largo en el país), cuyo punto de mayor enojo se dio cuando salió a la luz que los cuatro hijos del gobernador Newsom asistían a clases presenciales porque van a una escuela privada.

Larry Elder, uno de los contendientes (Foto: Reuters)

Pero desde entonces las clases han regresado y California tiene uno de los protocolos de cuidado en escuelas más estrictos del país. Además, con el target específico de capturar el voto femenino, Newsom y su equipo convirtieron el aborto en un tema central de esta campaña.

Desde Barack Obama, a Kamala Harris, pasando por el propio presidente Joe Biden, todo el partido demócrata salió a respaldar a Newsom.

Larry Elder, el principal candidato opositor a Newsom, también tuvo su apoyo. En un evento de campaña el domingo, Elder estuvo acompañado por Rose McGowan, ex actriz de Hollywood devenida en activista social. La movida sorprendió porque McGowan es sumamente progresista y Elder conservador. Pero la ex actriz tiene una cruzada personal contra Newsom y su familia porque, según dice, la esposa del gobernador intentó convencerla de que no denuncie al productor Harvey Weinstein por abuso sexual. La oficina de la primera dama niega la acusación.

“¿Estoy de acuerdo con Elder en todo? No, pero eso no es problema. Es simplemente un mejor candidato”, decía McGowan excusando las diferencias ideológicas con el republicano.

Las encuestas se equivocan con frecuencia, pero lo cierto es que a un día de la elección hasta el encuestador que tradicionalmente ha dado resultados menos favorables para el demócrata lo da como victorioso.

Durante la primavera, cuando las encuestas le daban una ventaja de dos dígitos a Newsom, los estudios de la consultora Nexstar Media junto al Emerson College le daban apenas una victoria de cuatro puntos, por dentro del margen de error. La última encuesta de esta dupla, publicada hoy, le da 60% de probabilidades de sobrevivir como gobernador.

Seguir leyendo: