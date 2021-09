Las claves sobre el referendo revocatorio a Gavin Newsom, el gobernador de California acorralado por una cena sin protocolos

El gobernador de California, Gavin Newsom (Reuters)

Las dos preguntas que se les presentan a los californianos son sencillas: ¿El gobernador Gavin Newsom debe ser destituido de su cargo? Y si es así, ¿quién debería ocupar su lugar?

Pero a medida que se acerca la fecha de las elecciones especiales del 14 de septiembre para decidir el destino político de Newsom, muchos de los 22 millones de votantes registrados y activos del estado tienen dudas sobre lo que está en juego y buscan saber cómo asegurarse que sus voces sean escuchadas.

Newsom hablando con asistentes a la cena de noviembre que incumplía los protocolos vigentes en California (Twitter Bill Melugin/@BillFOXLA)

Esto es lo que los votantes deben saber:

¿Cuándo es la votación para la destitución?

Oficialmente, las elecciones revocatorias son el 14 de septiembre. Pero debido a que se llevan a cabo bajo una extensión de las reglas de pandemia que fueron creadas durante la elección presidencial de 2020, el 14 de septiembre es más bien una fecha límite que un día de elecciones en el sentido más tradicional.

Las boletas devueltas por correo deben llevar matasellos del 14 de septiembre. (No es necesario poner un sello o timbre, pero debes tener un sobre de devolución). Los votantes también pueden devolver sus boletas en un buzón seguro antes del 14 de septiembre a las 8 p.m.

Por último, los votantes pueden votar en persona, y en muchos lugares se puede votar por adelantado.

¿Quiénes son los candidatos que compiten para reemplazar al gobernador Newsom?

Hay 46 candidatos en la boleta, una mezcla que incluye a políticos, artistas y empresarios entre los que están la atleta olímpica y estrella de la telerrealidad Caitlyn Jenner; el empresario John Cox, que hace campaña con un oso Kodiak; y Kevin Paffrath, una personalidad de YouTube que en un debate sugirió que resolvería los problemas de agua de California con una tubería hasta el río Mississippi.

También están en la papeleta el enigma de Hollywood, Angelyne, que conduce un Corvette rosa, y un candidato del Partido Verde, Dan Kapelovitz, cuya biografía oficial de candidato dice, simplemente, ¿Puedes aprobarlo?” (Can you dig it?).

El candidato republicano Larry Elder (Reuters)

El exalcalde de San Diego, Kevin Faulconer, considerado un republicano moderado, también se presenta y es un serio aspirante. Los analistas dicen que su candidatura también puede ser parte de un esfuerzo más amplio para impulsar su perfil antes de una campaña para gobernador en las elecciones regulares del próximo año.

Kevin Kiley, asambleísta estatal republicano y frecuente antagonista del gobernador, también está en la boleta. Aproximadamente la mitad de los candidatos son republicanos.

Pero es el locutor de radio conservador Larry Elder quien ha surgido como favorito casi de la noche a la mañana, aprovechando el reconocimiento nacional de su nombre. Ha recibido críticas tanto de demócratas como de republicanos, pero cuenta con una amplia y ferviente base de seguidores.

El republicano Doug Ose, excongresista, aparecerá en la boleta, pero dejó de hacer campaña y declaró su apoyo a Kiley tras sufrir un ataque al corazón.

¿Puedes añadir el nombre de un candidato sustituto?

Puedes escribirlo en la boleta, pero si es Gavin Newsom, no contará. Tu voto por escrito tampoco contará a menos que tu candidato preferido esté en la lista certificada de candidatos del estado que pueden añadirse a mano.

¿Puede Newsom presentarse como candidato sustituto?

No, y no puedes escribir su nombre. (Mira la pregunta anterior). La ley de California prohíbe que el titular del cargo figure como candidato sustituto en una destitución.

Si me opongo a la destitución, ¿igual puedo elegir un candidato que sustituya al gobernador?

Sí.

¿A quién ha recomendado Newsom como sustituto?

A nadie. De hecho, Newsom ha animado a los votantes a saltarse esa pregunta por completo. (Siempre y cuando voten “No” a la pregunta de si debe ser destituido).

¿Tengo que responder a las dos preguntas de la boleta?

No, tu voto contará aunque solo respondas a una.

(Reuters)

¿Habrá otras medidas estatales en la boleta?

No, sólo la destitución. No hubo tiempo suficiente para que se calificaran otras iniciativas electorales.

¿Cuándo sabremos los resultados de las elecciones?

Después del día de las elecciones, los funcionarios electorales de los condados tienen que completar su trabajo de recepción y recuento de boletas, aunque es posible que para entonces tengamos alguna idea de los votos, ya que se han devuelto más de dos millones de boletas y se espera que lleguen más a medida que nos acerquemos a la fecha.

Treinta y ocho días después de las elecciones, si la destitución tiene éxito, la secretaria de Estado de California certificará los resultados de las elecciones y el nuevo gobernador tomará posesión.

¿Qué pasa si Newsom es destituido, pero todavía recibe más apoyo que cualquier aspirante en la boleta?

No importa. La cuestión de la destitución se determina por mayoría de votos. Si más del 50 por ciento de los votantes votan SÍ a la destitución, Newsom debe renunciar al cargo de gobernador.

El asunto de la sustitución se determina por quién obtiene más votos entre los aspirantes en la boleta. Por lo tanto, el 49,9 por ciento de los votantes puede respaldar a Newsom, y aun así puede perder ante alguien que solo sea apoyado por, digamos, el 20 por ciento del electorado. En cuanto a la cuestión de la sustitución, el ganador no necesita una mayoría para ser nombrado como próximo gobernador.

Si el gobernador Newsom es destituido, ¿cuánto tiempo estará en el cargo el nuevo gobernador?

El nuevo gobernador estaría en el cargo por el resto del mandato de Newsom, que sería hasta el 2 de enero de 2023. (California tiene una elección regular para gobernador el próximo año).

¿Cuáles son los temas clave que impulsan la destitución?

Inicialmente, los republicanos que iniciaron el proceso de revocatoria estaban en desacuerdo con Newsom en temas como la pena de muerte y su oposición a las políticas del presidente Donald Trump. El esfuerzo fue ampliamente visto como una posibilidad muy remota.

Luego, dos factores en particular impulsaron la campaña: debido a los confinamientos por pandemia, un juez concedió más tiempo a los líderes de la revocatoria para reunir firmas. Y la creciente frustración entre algunos californianos por las restricciones sanitarias llegó a su punto álgido cuando Newsom fue visto cenando sin cubrebocas con los integrantes de un grupo de lobistas en un costoso y exclusivo restaurante del Valle de Napa llamado French Laundry, después de pedir a los californianos que llevaran mascarillas y se quedaran en casa.

A medida que la pandemia se prolongaba, los partidarios de la destitución centraron sus argumentos en la respuesta del gobernador, criticándola como excesivamente restrictiva. El cierre prolongado de las escuelas provocó descontento durante el último año escolar, al igual que el fraude cometido con las ayudas al desempleo por la pandemia.

Más recientemente, los promotores han argumentado que males sociales más amplios, como la falta de vivienda, han empeorado durante el mandato de Newsom, que los demócratas tienen un gobierno de facto de un solo partido en California y que el alto costo de la vida está expulsando a los californianos hacia otros estados.

Los aliados demócratas de Newsom denuncian que el esfuerzo es una toma de poder antidemocrática de extrema derecha por parte de extremistas trumpistas que, de otro modo, nunca verían a un republicano elegido para el cargo estatal más importante de California.

También señalan que si el mandato de la senadora estadounidense Dianne Feinstein finaliza prematuramente, el gobernador nombrará a su sustituto, lo que podría alterar el equilibrio de poder en el Senado de EE. UU. y permitir a los republicanos bloquear, por ejemplo, los nombramientos del presidente Joe Biden para la Corte Suprema.

Los partidarios de Newsom han alabado la gestión de la pandemia por parte del gobernador, citando el relativo éxito de California en el control del virus, la ayuda estatal récord a las familias y empresas perjudicadas por la pandemia y la rápida recuperación de la salud económica de California.

¿Quién financia las campañas a favor y en contra de la destitución?

La destitución está financiada principalmente por donantes conservadores y republicanos. Geoff Palmer, promotor inmobiliario del sur de California y partidario de Donald Trump, por ejemplo, ha donado más de un millón de dólares. John Kruger, un partidario de las escuelas autónomas del condado de Orange que se opone a restringir las reuniones religiosas durante la pandemia, donó 500.000 dólares a la destitución en un momento clave. El Partido Republicano ha inyectado dinero en el esfuerzo, al igual que figuras nacionales como Mike Huckabee, el ex gobernador de Arkansas.

La ley de California considera la cuestión de la destitución como un asunto electoral, lo que significa que las campañas a favor y en contra de la destitución pueden aceptar donaciones ilimitadas. Sin embargo, los candidatos a la sustitución deben respetar un límite de 32.400 dólares por elección en lo que respecta a las contribuciones individuales.

Entre las campañas individuales con más fondos, los que han donado el máximo monto posible a Elder reflejan en gran medida la financiación más amplia de la revocatoria, con importantes contribuciones de los republicanos conservadores y que apoyan a Trump. Los principales donantes de Faulconer incluyen a republicanos más moderados como William Oberndorf, un importante donante del Partido Republicano que se opuso a la elección de Trump, y una variedad de intereses comerciales. Cox, un republicano que perdió en 2018 ante Newsom, en gran medida ha autofinanciado su campaña.

La oposición a la destitución está siendo financiada en su mayoría por los intereses de grupos de poder dominantes y los demócratas. El fundador de Netflix, Reed Hastings, ha donado 3 millones de dólares para defender a Newsom, por ejemplo. El mundo del espectáculo y Silicon Valley han hecho grandes donaciones contra la destitución. Los grupos laborales —sindicatos de profesores, guardias de prisiones, trabajadores de la salud y otros empleados públicos— han realizado importantes donaciones. También lo han hecho las organizaciones tribales del estado y los principales grupos empresariales, como la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California y las cámaras de comercio. Todas las donaciones a los candidatos a la sustitución, juntas, siguen siendo menores que las del gobernador.

¿Los periódicos de California apoyan la destitución?

The Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune, The Mercury News, The San Francisco Chronicle y The Sacramento Bee han instado a los electores a votar en contra de la revocatoria, con el argumento de que, con un costo de unos 276 millones de dólares, es un despilfarro de dinero o que el momento de votar a favor o en contra del gobernador es el próximo año, cuando se presente a la reelección.

The Orange County Register, que tradicionalmente es una publicación de opinión de centro-derecha, recomienda el voto afirmativo y apoyó a Elder en un editorial que fue republicado por algunos periódicos suburbanos del mismo dueño en el sur de California. The Bakersfield Californian recomienda votar sí y apoyó a Faulconer.

¿Cómo puedo votar en la elección de destitución?

En las últimas semanas, todos los votantes registrados y activos de California deberían haber recibido una boleta por correo. Puedes devolver la boleta por correo o depositarla en un buzón. También puedes votar en persona.

¿Dónde puedo depositar mi boleta?

Puedes buscar buzones de votación cerca de ti en el sitio web de la secretaria de Estado de California. También puedes devolver la boleta por correo.

¿Cómo puedo comprobar si estoy registrado para votar?

Puedes comprobar si cuentas con registro para votar aquí. Si no lo estás en los 14 días previos a las elecciones, en California, también puedes registrarte el día de la votación. (En este caso, el 14 de septiembre). Aquí puedes saber más sobre el registro de votantes el mismo día.

¿Cómo puedo rastrear mi boleta?

Puedes monitorear cómo va el envío, la recepción y el recuento de tu boleta de voto por correo en el sitio california.ballottrax.net/voter.

¿Dónde puedo acceder a información más detallada?

Aquí hay, en inglés, una explicación ampliada. Aquí está la guía de la secretaria de Estado de California sobre la revocatoria.

Aquí está una guía del sitio de noticias sin afiliación partidista y sin ánimo de lucro CalMatters sobre el historial del gobernador Newsom. Y aquí hay un debate reciente entre Paffrath, Cox, Kiley y Faulconer.

Puedes leer entrevistas con Elder, Kiley, Cox y Paffrath realizadas por CalMatters, una entrevista de Fox News con Caitlyn Jenner; y una entrevista que The Sacramento Bee hizo a Faulconer.

© The New York Times 2021