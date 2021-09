Las escuelas públicas de Los Ángeles les exigirán a los alumnos estar vacunados para retomar las clases presenciales

EFE/EPA/HACETTEPE UNIVERSITY HOSPITAL HANDOUT

Los colegios públicos de Los Ángeles exigirán que los estudiantes mayores de 12 años reciban la vacuna del COVID-19 antes de enero para continuar las clases presenciales, lo que convierte al sistema escolar en el primer distrito grande del país en exigir las vacunas para los niños.

La junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito más grande del país, votó unánimemente el jueves para aprobar la medida. Un miembro de la junta se recusó de la votación debido a su participación accionaria en Pfizer.

“Me parece que la forma más segura de proteger a los niños menores de 12 años es vacunar a la mayor cantidad posible de personas”, dijo Jackie Goldberg, miembro de la junta durante la reunión antes de la votación. “Así que no veo esto como su elección o mi elección sobre mis sobrinas, sobrinos nietos y nietos o sus hijos. Veo esto como una necesidad comunitaria para proteger a los niños menores de 12 años que no pueden ser vacunados “.

Antes de la votación, el distrito ya contaba con algunas de las medidas de seguridad más estrictas y completas en comparación con otros distritos, incluidas pruebas semanales de estudiantes y personal, barbijo obligatorio en interiores, exteriores y la obligación de vacunas para los empleados.

A pesar de esas estrategias de mitigación, el distrito, que atiende a 600.000 estudiantes, aún es vulnerable a interrupciones debido a la variante Delta altamente transmisible, según la resolución que aprobó la junta. La resolución citó estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que muestran tasas elevadas de infección y hospitalización en áreas con tasas de vacunación más bajas.

Hasta el miércoles, se testearon 1.357 casos positivos activos de Covid-19 entre los estudiantes y el personal del distrito, según el tablero del distrito.

Aproximadamente el 57,8% de los 414.340 estudiantes del distrito entre 12 y 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna hasta el 29 de agosto, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El distrito comenzó a ofrecer vacunas en las escuelas el 30 de agosto.

El plan es lograr vacunar a todos los estudiantes autorizados del comienzo del segundo cuatrimestre. Los estudiantes de 12 años o más que participen en actividades extracurriculares en modalidad presencial, deben recibir su primera dosis antes del 3 de octubre y estar completamente vacunados antes del 31 de octubre. Los demás, mayores de 12 años deben recibir su primera vacuna antes del 21 de noviembre y el segunda dosis antes del 19 de diciembre. Aquellos que cumplan 12 años después de esas fechas deben recibir su primera dosis a más tardar 30 días después de su cumpleaños. La Administración de Alimentos y Medicamentos aún no ha aprobado las vacunas Covid-19 para niños menores de 12 años.

Los estudiantes que no se vacunen antes de la fecha límite del 10 de enero no podrán ingresar al campus y deberán inscribirse en el programa de aprendizaje virtual independiente, formando parte del aproximadamente 3% de los estudiantes que optaron por no participar en el aprendizaje en persona este año. Los estudiantes, desde jardín hasta ultimo año que están inscritos en el aprendizaje en línea reciben instrucción remota en vivo todos los dias de un maestro, luego completan las tareas y otros trabajos de forma independiente.

“Nuestro objetivo es mantener a los niños y maestros lo más seguros posible en el aula”, dijo el vicepresidente de la junta, Nick Melvoin. “Ha surgido un consenso médico y científico de que la mejor manera de proteger a todos en nuestras escuelas y comunidades es para todos aquellos que son elegibles para vacunarse. Esta política es la mejor manera de lograrlo “.

El sindicato de maestros de Los Ángeles, el cual planteo la idea vacunación obligatoria para los estudiantes hace semanas, celebró el voto del jueves a favor del requisito. “Entendemos que existen muchas preguntas e inquietudes en torno a la vacuna, pero estas preguntas no deben quitar el paso crítico que mantendrá nuestras escuelas más seguras y ayudará a proteger a los más vulnerables entre nosotros, incluidos los niños demasiado pequeños para ser vacunados”, la presidenta del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, Cecily Myart-Cruz, dijo en un comunicado.

Si bien algunos padres llamaron a una reunión virtual con la junta para apoyar el requisito varios otros expresaron dudas e indignación de que el distrito ordenara una vacuna.

“Esta decisión debe ser tomada por los padres, no por usted”, dijo Diana Guillén, madre y presidenta del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, durante el período de comentarios públicos de la reunión. “Sabemos si nuestros hijos necesitan la vacuna o no. Es como si nos estuvieras quitando el derecho a cuidar de nuestros hijos “.

Las escuelas públicas han exigido durante mucho tiempo ciertas vacunas para que los estudiantes asistan a la escuela en persona.

El requisito de vacunación Covid-19 es un indicativo de cuán decididas están las escuelas a seguir con el aprendizaje presencial incluso cuando el virus ha resurgido, obligando a miles de estudiantes y personal infectados y expuestos a la cuarentena solo un mes después del inicio del nuevo año escolar.

De todos modos, la decisión del distrito escolar de Los Ángeles el jueves puede dar lugar a impugnaciones legales. La vacuna fabricada por Pfizer y su socio BioNTech, está totalmente aprobada para personas mayores de 16 años, pero solo se permite bajo una autorización de uso de emergencia para adolescentes de 12 a 15 años, lo que puede complicar la situación legal del distrito, según Dorit Reiss, profesora de la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California.

El estado establece la ley sobre los mandatos de vacunas escolares, pero las juntas escolares tienen amplios poderes para actuar por sus escuelas, dijo. El distrito ya enfrenta demandas de empleados por el mandato de vacunas del personal y de los padres por ciertos protocolos de seguridad. California tiene un requisito de vacunación para maestros en todo el estado que fue aprobado el mes pasado.

