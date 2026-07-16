Daniel Briceño arremete contra Jaime Luis Lacouture y pide no reelegirlo como secretario de la Cámara: “Se cree el dictador del Congreso”

El representante afirmó que aún no tiene una oficina asignada en el Congreso, cuestionó la gestión del actual secretario general de la Cámara y pidió a los congresistas no respaldar su reelección el próximo 20 de julio. - crédito @danielbricen/Instagram

A menos de una semana de la instalación de la nueva legislatura, el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, publicó un video en el que cuestionó la gestión del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, a quien responsabilizó de no haberle asignado una oficina en el Capitolio Nacional y señaló de ejercer un manejo discrecional de esa dependencia.

En el mismo pronunciamiento, Briceño pidió a los representantes no reelegir a Lacouture durante la sesión del próximo 20 de julio, cuando la Cámara definirá, entre otros asuntos, la conformación de su mesa directiva y algunos de los principales cargos administrativos para el periodo legislativo que inicia.

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Daniel Briceño aseguró que continúa sin oficina en el Congreso

En el video difundido en sus redes sociales, el congresista afirmó que, a cinco días de la instalación del Congreso, todavía no cuenta con un espacio de trabajo asignado y atribuyó esa situación directamente al secretario general de la Cámara.

“Vean, aquí en el Congreso de la República ya estamos a cinco días de la posesión y estoy sin oficina. Aquí hay un señor que es secretario general del Congreso de la República, que se llama Jaime Luis Lacouture. Yo les conté en un video anterior y el señor se cree el dictador del Congreso de la República", manifestó.

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Briceño aseguró que no está dispuesto a modificar sus posiciones políticas para obtener una oficina y cuestionó, según dijo, la forma en que se manejan este tipo de decisiones dentro de la corporación.

“Él cree que nosotros, por una oficina, vamos a dejar nuestra coherencia y le vamos a ir a besar el anillo. Literalmente cree que yo tengo que ir y sentarme ante él, casi postrarme para que me dé una oficina", expresó.

El representante sostuvo que su equipo continuará desarrollando su trabajo legislativo pese a no contar, hasta el momento, con un despacho asignado.

Daniel Briceño pidió a sus colegas no respaldar la reelección de Jaime Luis Lacouture como secretario general de la corporación.- crédito @Danielbricen/X

El llamado para que Jaime Luis Lacouture no continúe como secretario general

Además de referirse a la asignación de oficinas, Daniel Briceño aprovechó el video para solicitar a los integrantes de la Cámara de Representantes que no apoyen la continuidad de Jaime Luis Lacouture en la Secretaría General.

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Según afirmó, la nueva legislatura representa una oportunidad para enviar un mensaje de renovación institucional. “Les he dicho a todos los congresistas de la Cámara que si queremos una verdadera renovación, que si queremos responderle a la gente y dar un mensaje distinto en el Congreso de la República (...), esperamos que el señor Lacouture no sea secretario general más de esta corporación de la Cámara de Representantes”, señaló.

Durante su intervención también hizo referencia al balance que, a su juicio, deja la legislatura que termina y sostuvo que la Cámara saliente fue “una de las peores cámaras de la historia, con pocas excepciones”. En ese contexto mencionó el caso del expresidente de la Cámara, Andrés Calle.

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Briceño agregó que, aunque aún no dispone de una oficina, su equipo ya tiene preparados 15 proyectos de ley para presentar durante el nuevo periodo legislativo.

Jaime Luis Lacouture ocupa la Secretaría General de la Cámara de Representantes desde 2022 y su continuidad en el cargo será definida durante la instalación de la nueva legislatura. - crédito @CamaraColombia/X

Briceño recordó cuestionamientos contra Lacouture

En su pronunciamiento, el representante también mencionó algunas de las controversias que han rodeado al actual secretario general.

En particular, hizo referencia al caso en el que una camioneta asignada al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture fue interceptada en la vía que comunica los municipios de Distracción y Fonseca, en La Guajira, durante la jornada de las elecciones legislativas. En el vehículo fueron hallados 145 millones de pesos en efectivo, camuflados en sobres de manila marcados con nombres de municipios, además de propaganda electoral y tarjetones didácticos del entonces candidato al Senado Daniel Restrepo, un episodio que ha sido objeto de cuestionamientos públicos.

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“El señor Lacouture, secretario general absolutamente cuestionado, que cogieron una de sus camionetas con plata en efectivo en plenas elecciones y con publicidad del candidato de su clan al Congreso de la República”, afirmó Briceño en el video.

Hasta el momento, Jaime Luis Lacouture no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones del representante.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Jair Alonso Parra Archila, explicó el procedimiento en el que uniformados detuvieron un vehículo particular en la vía Distracción–Cuestecitas, en La Guajira - crédito Policía Nacional

Las versiones sobre el futuro de la Secretaría General de la Cámara

Las declaraciones de Daniel Briceño coinciden con las negociaciones políticas que adelantan los partidos de cara a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio, cuando se definirán las nuevas mesas directivas y otros cargos de la corporación.

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la continuidad de Jaime Luis Lacouture al frente de la Secretaría General de la Cámara estaría en duda debido a los acuerdos que se vienen construyendo entre las bancadas para la distribución de esos cargos.

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Según ese medio, Lacouture, quien ocupa la Secretaría General desde 2022 en representación del Partido Conservador, buscaba una nueva reelección, pero las conversaciones entre los partidos habrían modificado ese panorama.

La emisora también señaló que uno de los factores que incidiría en esa decisión es que el Partido Conservador aspira a quedarse con la Presidencia de la Cámara para el periodo 2026-2027, lo que haría políticamente difícil conservar simultáneamente la Secretaría General. En ese escenario, la Secretaría pasaría a ser ocupada por un representante del Partido Liberal, de acuerdo con las versiones conocidas por ese medio.