Quién es Kathy Hochul, la sucesora de Andrew Cuomo que se convertirá en la primera gobernadora de Nueva York

Como vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul ha sido durante años la cara amigable de la administración, visitando las lejanas cafeterías y fábricas de cada uno de los 62 condados del estado para innumerables ceremonias de inauguración y eventos cívicos.

Ahora, tras la renuncia del gobernador Andrew Cuomo por acusaciones de acoso sexual, su próxima parada será el Capitolio estatal de Albany, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora del estado.

Demócrata centrista del oeste de Nueva York, ha trabajado profundamente a la sombra de Cuomo durante sus dos mandatos, pero en los últimos días se unió al coro de políticos que denunciaron al gobernador después de que una investigación independiente concluyera que había acosado sexualmente a 11 mujeres mientras estaba en el cargo.

“Creo en estas mujeres valientes”, escribió Hochul, calificando el comportamiento de Cuomo como “repulsivo e ilegal” en un comunicado el martes.

También reconoció lo que ha estado dando vueltas durante meses: la posibilidad de que se convierta en gobernadora. “Debido a que los vicegobernadores son los siguientes en la línea de sucesión, no sería apropiado comentar más sobre el proceso en este momento”, escribió.

Para muchos neoyorquinos, Hochul es una funcionaria desconocida, que se desempeña desde 2015 en un trabajo que es principalmente ceremonial. Una tarde típica de finales de julio la tenía anunciando la financiación de la formación laboral en Utica, hablando de la fabricación en Roma y recorriendo el centro de Cazenovia con el alcalde de la pequeña ciudad.

Eso no ha sido nada en comparación con las apariciones del decidido Cuomo, quien hacía la mayor parte de sus actividades en Albany y la ciudad de Nueva York y cuyas reuniones informativas diarias sobre el coronavirus fueron eventos nacionales en el apogeo del coronavirus.

Hochul no ha sido parte del círculo íntimo de ayudantes y aliados de Cuomo. Su nombre no fue mencionado en el informe de investigación, publicado por la procuradora general Letitia James, que detalla no solo las acusaciones de acoso contra Cuomo, sino también los esfuerzos de su personal para desacreditar a algunos de sus acusadores.

Pero a los 62 años, Hochul es una política con experiencia, una veterana de 11 campañas que la han llevado de la junta municipal al Congreso, este último representando a un distrito conservador del oeste de Nueva York después de una sorprendente victoria en 2011 en una elección especial para llenar una vacante en el Congreso de los Estados Unidos.

“Pragmática sería una buena manera de describirla”, dijo Jacob Neiheisel, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Buffalo. “Alguien que es bastante buena leyendo las hojas de té y llegando a donde está su distrito electoral”.

Hija de un trabajador siderúrgico, Hochul, abogada, trabajó en Washington como asistente del ex representante estadounidense John LaFalce y más tarde del senador Daniel Patrick Moynihan, ambos de Nueva York, antes de ocupar su primer cargo público en la junta municipal de Hamburgo, cerca de Buffalo.

A partir de ahí, se convirtió en secretaria del condado de Erie, donde fue noticia en 2007 por la resistencia a un plan del entonces gobernador Eliot Spitzer para permitir que inmigrantes no autorizados obtengan licencias de conducir. Hochul y otro empleado del oeste de Nueva York exploraron un plan para que la policía arrestara a los inmigrantes que intentaran postularse.

“Será un impedimento, y eso es lo que estoy buscando”, dijo Hochul a The Buffalo News en ese momento.

Su siguiente paso fue al Congreso, donde en 2011 obtuvo una sorprendente victoria en una elección especial en un distrito que había estado en manos republicanas durante décadas. Perdió un intento de reelección un año después ante el republicano Chris Collins, a pesar del respaldo de la Asociación Nacional del Rifle. Collins luego renunció a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y se declaró culpable de tráfico de información privilegiada.

Hochul se movió a la izquierda, políticamente, cuando Cuomo la eligió como su compañera de fórmula en 2014 después de que su primer vicegobernador, el ex alcalde de Rochester Robert Duffy, decidiera no postularse para la reelección.

Ella respaldó la Ley SAFE de Nueva York, una de las leyes de control de armas más estrictas del país, así como la Ley de Luz Verde del estado, que permite a los inmigrantes no autorizados obtener licencias de conducir.

Hochul no ha expresado públicamente si buscaría un mandato completo en 2022 en caso de asumir el cargo.

Neiheisel dijo que, dado su historial, es difícil predecir cómo se vería una “agenda claramente Hochul”, especialmente cuando se enfrenta a la respuesta pandémica aún activa del estado y una recuperación que involucrará miles de millones de dólares en ayuda federal.

“Dado lo poco que ha estado históricamente en el ciclo de las noticias, realmente no creo que tenga el tipo de reconocimiento de nombre que cabría esperar de alguien que de repente está siendo empujado a la posición de gobernador”, dijo Neiheisel. “Va a tener que hacer mucho, muy rápido, para que haya una conversación seria para mantener ese trabajo “.

En una conferencia de prensa el miércoles, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien tenía una relación muy conflictiva con Cuomo, dijo que ha llegado a conocer a Hochul en los últimos años y que le parecía “una persona muy razonable”.

