Derrumbe en Miami: confirmaron el hallazgo de otro cuerpo y la cifra de víctimas fatales ascendió a 95

Los equipos de búsqueda de víctimas bajo los escombros del edificio derrumbado en Surfside, condado de Miami-Dade, hallaron en las últimas horas el cadáver de una persona y la cifra de fallecidos se elevó así a 95, anunciaron este martes las autoridades. La cantidad de personas no localizadas tras el colapso ocurrido el 24 de junio por causas aun no determinadas se situó en 14, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio o no cuando se vino abajo.

Según la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 85 de los 95 cuerpos recuperados han sido identificados hasta ahora. Los últimos son Aishani Gia Patel, de 1 año; Andrés Levine, de 26; Moisés Rodan Brief, de 28; Mercedes Fuentes Urgelles, de 61, y Raymond Urgelles, de 61.

Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, ente otras nacionalidades. Levine Cava ha advertido que la tareas de identificación se están haciendo más complicadas por el tiempo transcurrido desde la tragedia y cómo eso afecta a los restos humanos.

La investigación de las causas del derrumbe del ala noreste del edificio Champlain Towers South, en la que había 55 apartamentos, ya se inició. De todos modos, se da por seguro que será larga y compleja.

En los tribunales hay media decena de demandas presentadas contra la asociación del condominio, que tenía problemas estructurales desde por lo menos 2018, según una firma de ingenieros. Lo que quedaba del edificio fue demolido el 4 de julio, pues la estructura estaba inestable y dificultaba las tareas de búsqueda.

Ahora se estudia qué hacer con el terreno cuando la operación, en la que han participado centenares de socorristas que han trabajo sin descanso y bajo las inclemencias meteorológicas, concluya. El alcalde de Sufside, Charles Burkett, dijo esta semana que se está estudiando qué uso dar al lugar y consultando a las familias de las víctimas para conocer lo que quieren, pues es una suerte de “lugar sagrado”.

El fin de la misión israelí

El fin de semana, los miembros de la delegación israelí que se sumaron a las labores de búsqueda y rescate tras el derrumbe fueron despedidos en un emotiva ceremonia en Surfside encabezada por Levine Cava, que les entregó placas y medallas de reconocimiento, previo a su vuelta a Israel efectuada el domingo.

Los socorristas venidos de Israel desfilaron el sábado sobre una calle de Surfside en lo que se llamó la “marcha de reflexión”, en la que también caminaron Levine Cava y el alcalde de esa ciudad, Charles Burkett, miembros de la cuadrillas de rescate, familiares de víctimas y desaparecidos.

La Policía de Miami-Dade informó el domingo que entre los cuerpos identificados figuran los otros dos sobrinos de Silvana López-Moreira, la primera dama de Paraguay: Alexia Maria Pettengill López-Moreira, de 9 años, y Anna Sophia Pettengill López-Moreira, de 6 años.

Ambos son hijos de Sophía López-Moreira, la hermana de la primera dama, y Luis Pettengill, los dos de 36 años, cuyas identidades ya habían sido identificadas por las autoridades, así como el menor de los hijos, Luis López Moreira III, de 3 años, y de la niñera Leidy Luna Villalba, de 23 años. Según el consulado de Paraguay, los cuerpos serán repatriados al país latinoamericano a la brevedad.

