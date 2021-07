Derrumbe del edificio en Miami: hallaron los cuerpos del cirujano argentino Andrés Galfrascoli, su pareja y su hija de 6 años

Andrés Galfrascoli, Fabián Núñez y la hija de ambos, Sofía

Más de dos semanas después del colapso de uno de los edificios del complejo Champlain Towers, en Miami, fueron encontrados los cuerpos sin vida del reconocido cirujano plástico argentino Andrés Galfrascoli, de 45 años, su pareja, el productor artístico Fabián Núñez, de 55, y la hija de ambos, Sofía Núñez Galfrascoli, de seis años de edad.

Según confirmaron familiares y amigos de ambos, responsables de la búsqueda de víctimas de la ciudad estadounidense hallaron los cuerpos de los tres ciudadanos argentinos entre los escombros. De hecho, la pareja Núñez-Galfrascoli y la hija de ambos habían sido los tres primeros argentinos en ser declarados desaparecidos el 24 de junio, cuando se desplomó el edificio Sur del complejo, que contaba con 12 pisos de departamentos y tenía algunos de sus balcones de cara al mar.

Como producto del hallazgo, numerosos familiares y amigos de la pareja expresaron sus mensajes de dolor y de homenaje para el cirujano plástico y para el director artístico.

Otra foto de la familia Núñez-Galfrascoli

Posiblemente, las palabras más destacadas fueron las de la primera dama, Fabiola Yáñez , quien escribió en dos historias de Instagram: “Amigo mío, te voy a llevar siempre en el alma a vos y a esa niña hermosa que siempre me llenó de sonrisas. Los amo, nunca perdí las esperanzas... Que el cielo los vea tan felices como siempre los vi yo (...) Mi más cálido abrazo a la familia de Andrés Galfrascoli y su hija Sofía, así como aquellas personas que perdieron a un ser querido y por quienes no han sido encontrados en el derrumbe de las Champlain Towers de Miami”.

Las palabras de la primera dama fueron escritas durante el domingo, cuando sólo habían sido encontrado los cuerpos de Galfrascoli y de la niña Sofía. Según confirmaron familiares al diario Crónica, el cuerpo de Núñez fue hallado más tarde.

Otra de las celebridades argentinas que expresaron su dolor en las redes fue Morena Rial, cuyo hijo Francesco se había hecho muy amigo de Sofía a lo largo de los últimos años. “Gracias por jugar siempre con Fran, ‘Popía’ de mi vida. Te amo, mi amor. Es una tristeza enorme la noticia. Te amamos, Fran te va a extrañar”, escribió la hija del conductor Jorge Rial.

Las dos historias publicadas por la primera dama, Fabiola Yáñez

Como ocurría cada año, el cirujano plástico de 45 años, su pareja de 55 y la hija de ambos habían viajado a Miami en el mes de abril. La idea era quedarse hasta julio y compaginar días de vacaciones, de trabajo y además poder recibir la vacuna contra el coronavirus.

La pareja tenía muchos amigos en en esa ciudad estadounidense, por lo que en varias oportunidades que la visitaban se hospedaban en algún departamento que les prestaba alguno de los compatriotas residentes.

Así, la familia Galfrascoli-Núñez dispuso de un departamento del edificio Sur del complejo Champlain Towers, ubicado en la avenida Collins en la ciudad de Surfside de Miami, apenas a unas tres cuadras de la zona denominada “Little Argentina”.

El destino de la pareja cambió de manera abrupta cerca de la 1:20 hora local del 24 de junio, cuando el edificio completo se desplomó y se convirtió en escombros en cuestión de segundos.

Andrés Galfrascoli tiene una clínica de cirugía estética en Recoleta

Un amigo de la pareja, de nombre Rodrigo, aseguró que Galfrascoli y Núñez se hospedaban mayoritariamente en su domicilio, pero que justo el miércoles 23 de junio decidieron pasar la noche en el departamento del edificio de Surfside, frente a la playa, que estaba libre.

“Yo estuve ayer a las 9 de la noche cenando con ellos en ese departamento (...) Ellos estaban hace más de un mes parando en nuestra casa, pero querían venirse a la playa. Nosotros les dijimos que se quedaran y ellos insistieron en venirse a la playa”, afirmó Rodrigo, en declaraciones al canal TN.

Andrés Galfrascoli junto a su amiga y clienta, Julia Zenko

Por su lado, Nicolás Patoka, el dueño del departamento donde se estaba hospedando la familia Galfrascoli-Núñez, aseguró que utilizaban ese departamento para prestárselo a familias amigas, no lo alquilaban.

“Somos muy amigos de la familia y la verdad que nos duele muchísimo lo que está pasando. Desde la 1:30 de la madrugada, que pasó esto, que no nos contestan los teléfonos. Yo vivo en la zona de Hollywood, pero me vine a un refugio que armaron para los sobrevivientes para tratar de saber algo de ellos, para ver todo en persona”, explicó Patoka en declaraciones a TN.

Andrés Galfrascoli era un reconocido cirujano plástico que poseía su consultorio en el barrio porteño de Recoleta. Nació en la ciudad de Corrientes capital, donde hizo sus primeros estudios universitarios y se recibió como médico cirujano en la Universidad Nacional del Nordeste. Más adelante, obtuvo el título de la especialidad en Cirugía Plástica y Reparadora, otorgado por el Ministerio de Salud, tras cursar en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires.

La pila de escombros después del derrumbe del edificio (REUTERS)

Con el correr de los años, ganó prestigio en el rubro de la cirugía plástica y se consolidó con una clínica en el barrio de Recoleta. Además, por su consultorio pasaron varias celebridades argentinas. En sus redes sociales, Galfrascoli publicó fotos con la modelo Sofía Fernández, las cantantes Vanesa Britos y Julia Zenko y la actriz uruguaya Abigaíl Pereira.

En tanto, según pudo averiguar Infobae, la pareja también tenía una relación estrecha con Virginia Gallardo, quien al igual que el cirujano es oriunda de la provincia de Corrientes.

La imagen de Galfrascoli y Núñez, durante un espectáculo teatral en 2013 (Chapeau Argentina)

Por su lado, Núñez era un consolidado director teatral del ámbito de los musicales. También era cantante y contador público. Posiblemente, su obra más destacada fue Camila, nuestra historia de amor, que fue estrenada en 2013 y fue interpretada en las tablas por Peter Lanzani y Natalie Pérez.

Núñez fue el director, escritor y compositor de la música de esa obra que recibió elogios de gran parte de la crítica y fue galardonada en su momento. En la temporada 2012/13, Núñez recibió dos Premios Hugo, a la Mejor Letra de Musical Argentino y al Mejor Diseño de Escenografía Original (junto a Lili Diez).

La segunda ola de la pandemia de coronavirus en la Argentina provocó en abril nuevas restricciones, lo que condujo a la prohibición de cirugías estéticas para Galfrascoli y a un nuevo freno para los proyectos teatrales de Núñez. Por eso, la pareja consideró que era un momento óptimo para viajar a Miami, como cada año.

Galfrascoli viajó a Miami en abril, después de que se prohibieran las cirugías estéticas en Buenos Aires a causa de la segunda ola de la pandemia de coronavirus

Flavia Martínez, una amiga de la pareja, aseguró: “Yo hablé con Andrés anteayer. Me dijo que estaban descansando y yo lo cargaba. Le decía que volviera porque me quería hacer una limpieza de cutis. Ayer le mandé un mensaje tarde y no me lo contestó… y ahora volví a pensar en ese mensaje porque no puedo creer lo que ocurrió”.

Hasta el momento, fueron confirmadas las muertes de 90 personas a raíz del derrumbe del edificio de Miami. Todavía quedan 31 desaparecidos.

