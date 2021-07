Encontraron bajo los escombros del “Champlain Towers” el cuerpo de Graciela Ponce de León, tía de la primera dama de Uruguay

Los miembros de la familia Catarrossi, víctimas del derrumbe de Surfside

Los restos de Graciela Ponce de León de Catarossi, tía segunda de la primera dama de Uruguay, fueron localizados entre los escombros del derrumbado complejo “Champlain Towers”en Miami. Este miércoles también se confirmó que fue hallado el cadáver de Gino Catarossi, esposo de Graciela.

La policía de Miami Dade confirmó que el cuerpo de la ex diplomática uruguaya y de su marido fue hallado gracias a las labores de los rescatistas en el lugar, que no han cesado desde el momento del colapso del edificio el pasado 24 de junio.

La mujer de 82 años era prima segunda del padre de Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou. Estaba casada con el argentino Gino Catarrossi, con quien vivía en la ciudad de Miami junto a su hija y su nieta.

Madre, hija y nieta murieron juntas

La octagenaria era la madre de la fotógrafa Graciela Cattarossi, la primera víctima fatal argentina que se registró en la tragedia del edificio de Surfside.

Fueron hallados los cuerpos de Graciela Cattarossi, su hija y su madre, en el lugar del desastre de Surfside

Ponce de León de Cattarrossi, de 48 años, estaba desaparecida tras el colapso del edificio de viviendas ubicado en el estado norteamericano de Florida. Sus restos fueron recuperados el viernes e identificados durante el transcurso del sábado, según confirmó la Policía Miami-Dade a través de sus canales oficiales.

Vivía junto a sus padres y su pequeña hija de siete años, Stella, que fue encontrada también sin vida bajo los escombros en medio de los operativos de rescate.

Cattarossi trabajó para importantes medios gráficos como el New York Times y el Wall Street Journal Magazine, y revistas locales Vanity Fair and Travel and Leisure, entre otras publicaciones.

Graciela Cattarossi trabajó para importantes medios gráficos como el New York Times y el Wall Street Journal Magazine

Nacida el 24 de febrero de 1973, Graciela se había mudado a Estados Unidos hacía varios años. De acuerdo a la información local, vivía con a su hija en uno de los cuartos del departamento 501 de las Champlain Towers South, en un lugar que compartía también con sus padres. Estaba separada del padre de la nena, Enrique Arango.

Kathryn Rooney Vera, una de las amigas de Graciela, describió a la reportera gráfica como “trabajadora y como una hermosa persona que era querida por todo el mundo”. Ambas intercambiaron mensajes de texto la noche del miércoles, apenas horas antes de que el edificio colapsara.

Fuentes de Cancillería confirmaron a Infobae que continúan desaparecidos los argentinos Andrés Galfrascoli, de 44 años; Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de los dos. Tampoco se encontraban los padres de Cattarossi, Graciela Ponce de León (ex diplomática de nacionalidad uruguaya) y Gino Cattarossi, y su hermana Andrea.

La policía de Miami Dade confirmó el hallazgo de la fotógrafa argentina Graciela Cattarossi

Tragedia familiar

Stella fue el tercer niño en ser recuperado de los restos del edificio. Su padre, Enrique Arango y su hermano, ambos bomberos de Miami, se habían mantenido durante nueve días junto al edificio en una vigilia, y estaban allí cuando la noche del jueves sus compañeros encontraron el cuerpo de la pequeña.

La familia Cattarrossi enlutada por la tragedia de Surfside

En una escena que trascendió las fronteras, Arango mismo retiró el cadáver con sus brazos y colocó una pequeña bandera estadounidense sobre ella.

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ilustró el suceso: “El Departamento de Bomberos de la ciudad de Miami ha perdido a una hija de 7 años de uno de nuestros propios bomberos”. Y agregó: “Soy padre de dos hijos y tengo un hijo de 7 años y la idea de perderlo de esta manera es inimaginable”.

