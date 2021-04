Jeff Bezos, las seis palabras que constituyen una gran verdad que nadie aprende y un consejo final como CEO de Amazon

Jeff Bezos, presidente y director ejecutivo de Amazon y propietario de The Washington Post, habla en el Economic Club of Washington DC en Washington, en una foto de archivo. El CEO de la empresa digital escribió su última "Carta anual a los accionistas" (Reuters)

Jeff Bezos mostró en su mensaje anual a los accionistas -publicado en las últimas horas del jueves en la plataforma digital corporativa- una carta enviada por una familia donde le contaban -y agradecían- cómo Amazon los había beneficiado a lo largo de su vida. En ella, Mary y Larry le relataron cómo fueron estimulando el ahorro de sus hijos mediante la compra de acciones de la compañía tres años después de su creación en 1994 y cómo los dos primeros títulos adquiridos ese año tuvieron una “hermosa” influencia en su núcleo familiar.

La epístola, datada el 5 de marzo pasado, actuó como un gran puntapié de la “Carta 2020 a los accionistas” escrita por el fundador de Amazon. “A lo largo del camino, hemos creado 1.6 billones de dólares de riqueza para los accionistas. ¿Quiénes son ellos? Son fondos de pensiones, universidades y son Mary y Larry, quienes me enviaron esta nota de la nada justo cuando me sentaba a escribir esta carta para los accionistas”, relató Bezos.

“Me llegan historias similares todo el tiempo. Conozco personas que han usado su dinero de Amazon para la universidad, emergencias, casas, vacaciones, para comenzar su propio negocio, para obras de caridad, y la lista continúa. Estoy orgulloso de la riqueza que hemos creado para los accionistas. Es importante y mejora sus vidas. Pero también sé algo más: no es la mayor parte del valor que hemos creado”, aseguró el hombre más rico del mundo cuya fortuna se estima en 197 mil millones de dólares, de acuerdo al índice Forbes.

En su última carta -de 5.600 palabras- Bezos expone las ideas que hicieron de Amazon la empresa de mayor cotización de la actualidad. Pero sobre todo se detiene en seis de ellas (cinco en el inglés original) que implican un desafío y una verdad tan evidente que pocos, muy pocos, terminan de aprender: “Crea más de lo que consumes” (Create More Than You Consume). Para el empresario el concepto aplica tanto a los negocios como a la vida corriente, a todos los días. Es decir, a todo el mundo.

El CEO de la empresa de comercio digital -un apasionado de la lectura pero también de la (buena) escritura- explicó la idea de manera clara y precisa. “Si quiere tener éxito en los negocios (en la vida, en realidad), debe crear más de lo que consume. Su objetivo debe ser crear valor para todas las personas con las que interactúa. Cualquier negocio que no cree valor para aquellos a quienes toca, incluso si parece exitoso en la superficie, no es que se quede atrás en este mundo. Está saliendo de él”.

“Recuerde que los precios de las acciones no son sobre el pasado. Son una predicción de los flujos de efectivo futuros descontados al presente. El mercado de valores se anticipa. Voy a cambiar de marcha por un momento y hablar sobre el pasado. ¿Cuánto valor creamos para los accionistas en 2020? Esta es una pregunta relativamente fácil de responder porque los sistemas de contabilidad están configurados para responderla. Nuestro ingreso neto en 2020 fue de 21,3 mil millones de dólares. Si, en lugar de ser una empresa que cotiza en bolsa con miles de propietarios, Amazon fuera una empresa unipersonal con un solo propietario, eso es lo que habría ganado el propietario en 2020″, describió.

Bezos, de 57 años, expuso los increíbles números de ganancias que tuvo la empresa durante 2020. Según él, ellos representan parte de la razón del éxito acompañado del valor generado continuamente por sus empleados. Otra vez: crea más de lo que consumes. “Estos números son parte de la razón por la que las personas trabajan para nosotros, por qué los vendedores venden a través de nosotros y por qué los clientes nos compran. Creamos valor para ellos. Y esta creación de valor no es un juego de suma cero. No se trata solo de mover dinero de un bolsillo a otro. Dibuje el cuadro grande alrededor de toda la sociedad y encontrará que la invención es la raíz de toda creación de valor real. Y el valor creado se considera mejor como una métrica para la innovación”, analizó el hombre que sólo el año de la pandemia dio empleo a más de medio millón de personas en todo el mundo.

En otro tramo de la carta, Bezos explicó a sus accionistas cómo trabajan en Amazon y cómo se evalúan los rendimientos de los empleados, los mismos que días atrás rechazaron la presencia sindical en la firma. “No establecemos objetivos de rendimiento irrazonables. Establecemos objetivos de desempeño alcanzables que tienen en cuenta la antigüedad y los datos reales de desempeño de los empleados. El rendimiento se evalúa durante un largo período de tiempo, ya que sabemos que una variedad de cosas pueden afectar el rendimiento en cualquier semana, día u hora”, subrayó.

“Aunque los resultados fueron asimétricos y nuestra relación directa con los empleados es fuerte, resulta claro para mí que debemos mejorar la visión que tenemos para crear valor para nuestros trabajadores, una visión para su éxito”, indicó en la carta el hombre que creó la compañía en Seattle en 1994.

Para concluir, Bezos regaló un consejo teniendo en cuenta que este fue su mensaje final como director ejecutivo de la corporación que condujo hasta este año: “Esta es mi última carta anual a los accionistas como CEO de Amazon, y tengo una última cosa de suma importancia que me siento obligado a enseñar. Espero que todos los amazónicos se lo tomen en serio”.

“Conozco a una pareja felizmente casada que repite una broma en su relación. No pocas veces, el esposo mira a la esposa con falsa angustia y le dice: ‘¿No puedes ser normal?’. Ambos sonríen y ríen y, por supuesto, la profunda verdad es que su carácter distintivo es algo que le encanta de ella. Pero, al mismo tiempo, también es cierto que las cosas a menudo serían más fáciles (consumirían menos energía) si fuéramos un poco más normales. Este fenómeno ocurre a todo nivel. Las democracias no son lo normal. La tiranía es la norma histórica. Si dejáramos de hacer todo el trabajo duro y continuo que se necesita para mantener nuestro carácter distintivo en ese sentido, rápidamente entraríamos en equilibrio con la tiranía. Todos sabemos que el carácter distintivo, la originalidad, es valioso. A todos se nos enseña a ‘ser tú mismo’. Lo que realmente les estoy pidiendo que hagan es aceptar y ser realistas sobre cuánta energía se necesita para mantener ese carácter distintivo. El mundo quiere que seas típico, y de mil maneras, eso te atrae. No dejes que suceda. Tienes que pagar un precio por tu carácter distintivo y vale la pena. Vale la pena ser uno mismo, pero no espere que sea fácil o gratis. Tendrás que ponerle energía continuamente”, concluyó.

La partida de Bezos

El pasado 2 de febrero, Jeff Bezos anunció que cedería su puesto como CEO de la compañía de tecnología y comercio electrónico. En un comunicado, la empresa informó además que Andy Jassy, que dirige Amazon Web Services, asumirá el cargo de director ejecutivo en el tercer trimestre de este año.

Desde el inicio del brote de coronavirus en Estados Unidos, los consumidores han recurrido cada vez más a Amazon para la entrega de productos para el hogar y suministros médicos. Tiendas en las calles han cerrado sus puertas mientras que Amazon contrató a más de 500 mil trabajadores y obtuvo beneficios récord.

A partir de su alejamiento formal de Amazon, Bezos dedicará su tiempo y conocimiento al desarrollo de la carrera espacial. Su empresa Blue Origin, junto a otras dos compañías de la industria aeroespacial se empeñaran en desarrollar dispositivos que demuestren la posibilidad de trabajar con propulsión térmica nuclear (NTP) por encima de la órbita baja terrestre en el año 2025.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) cerró el contrato con la empresa de Bezos y con General Atomics y Lockheed Martin. Así, trabajarán en un DRACO (en español, cohete de demostración para operaciones cislunares ágiles) para desarrollar dispositivos que demuestren la posibilidad de trabajar con propulsión térmica nuclear (NTP) por encima de la órbita baja terrestre en cuatro años.

