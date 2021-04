Polémica en la TV de EEUU: un empleado de CNN reveló en una cita falsa de Tinder la estrategia para el rating

Un empleado de la cadena CNN creía estar en una cita romántica y, sin saber que estaba siendo filmado, reveló polémicos detalles sobre la cobertura del canal estadounidense con referencia a la pandemia de coronavirus.

Charles Chester, quien trabaja en el área técnica del canal, conversaba con una joven que conoció a través de la app Tinder sobre el día a día del canal. Ya era el quinto encuentro con la presunta enfermera, por lo que entró en confianza, sin saber que se trataba de una agente encubierta de la organización de ultraderecha Project Veritas, que se propone como misión desenmascarar a medios tendenciosos y publicó el video de la conversación. La cadena Fox tomó la información y la desarrolló.

“El miedo es lo que realmente te mantiene sintonizado”, contó Chester. “Las noticias tristes no se llevan bien con el rating, si puedes hacer que alguien se apasione, eso va muy bien”, añadió. Según su análisis, el objetivo no es mostrar algo triste, sino lograr que la audiencia se vea afectada directamente por las noticias.

En ese marco, el empleado explicó la necesidad de tener de forma casi permanente, durante los meses más críticos de la pandemia, un contador con la cifra diaria de muertes por COVID-19 en el país. Chester añadió que no estaba de acuerdo con ello, pero que en ocasiones se dio cuenta que por dentro deseaba que ese número suba para generar más reacciones del público. “¿Por qué no es lo suficientemente alto hoy? Sería mejor si fuera más alto. Y luego me digo, ¿qué mierda estoy alentando? Es un problema que estemos haciendo eso”, reflexionó.

Sin embargo, poco podía hacer. Según su relato, era una orden que llegaba desde las más altas esferas. “He estado en la sala muchas veces donde mi director me dice que lo baje y yo lo bajo y luego recibimos una llamada telefónica. Hay un teléfono rojo especial. Suena y es el jefe de CNN diciendo ‘no hay nada de lo que estás haciendo ahora que me haga querer quedarme (sintonizado). Vuelve a poner los números porque es lo más atractivo que teníamos. Así que vuelve a ponerlo’”.

Vista de la entrada del Centro CNN en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Un día antes, Project Veritas publicó otro fragmento de las conversaciones, con un tono más político. Chester opinó que CNN jugó un rol clave en los resultados de las elecciones de 2020. “Mira lo que hicimos, nosotros sacamos a Trump. Lo voy a decir al cien por cien, y creo al cien por cien que si no fuera por la CNN, no sé si Trump habría salido (del gobierno)”, opinó.

Por el momento, la cadena no ha emitido un comunicado en respuesta a los videos.

La organización Project Veritas defiende con fervor al ex presidente republicano y su retórica contra los grandes medios. En 2017, intentaron engañar a una periodista del Washington Post con supuestas informaciones perjudiciales sobre un republicano, pero la reportera contactada no cayó en la trampa.

Los videos de Project Veritas han provocado algunos despidos y acciones penales, aunque su líder, james O’Keefe, también se ha involucrado en problemas con la justicia. En 2010 se declaró culpable de entrar en la oficina de la entonces senadora Mary Landrieu, demócrata de Los Ángeles, bajo falsos pretextos.

