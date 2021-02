Leales sólo a Donald Trump: casi la mitad de sus votantes se irían del Partido Republicano si él creara su propia organización política

El domingo 28 Trump se presentará como “probable candidato republicano” en la CPAC, y según esta encuesta el 76% de sus fieles lo votaría en la primaria. (EFE/ Jim Lo Scalzo)

Luego de numerosos escándalos, dos juicios de destitución y un asalto al Capitolio, los simpatizantes del Donald Trump mantienen sus sentimientos frescos, al punto de que el 46% de ellos dejaría el Partido Republicano si el ex presidente de los Estados Unidos formara su propia organización política. Una encuesta de la Universidad de Suffolk para USA Today, realizada sobre una muestra representativa de 1.000 trumpistas, reveló además que el 76% lo apoyaría como candidato en el 2024 dentro de la estructura partidaria.

Luego de que Trump denostara a Mitch McConnell, el poderoso senador republicano, y a la espera de escucharlo el domingo 28 en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se presentará como “probable candidato republicano” según dijo a Axios uno de los principales asesores del empresario, la mitad de los encuestados dijo que el partido debería ser “más leal” al ex mandatario aun a riesgo de perder apoyo en su base tradicional. Solo 1 de cada 5 opinó en contrario.

“Sentimos que los republicanos no luchan lo suficiente por la gente, y todos vemos que Trump lucha por nosotros con toda su fuerza, todos los días”, dijo un comerciante de Milwaukee, Brandon Keidl, de 27 años, en una entrevista luego de la encuesta. “Pero también están los republicanos del establishment, que simplemente están de acuerdo con los demócratas del establishment y todo eso, y nunca se oponen”.

El sondeo se realizó por teléfono la penúltima semana de febrero sobre votantes de Trump en las elecciones del 3 de noviembre de 2020. Los trumpistas se manifestaron más leales al presidente que perdió los comicios (en los que también el Congreso quedó en manos demócratas) que al partido republicano: 54% contra 34 por ciento.

“Estos votantes no sólo se identifican con Donald Trump”, dijo David Paleologos, director del Centro de Investigación Política de Suffolk en el sitio de la universidad: “Sienten como si fueran parte de él. Muchos de estos votantes no sienten conexión alguna con el gobierno o con Washington DC, pero todavía están muy ligados a Trump”.

Para el liderazgo republicano que imaginaba el alba de una era post-Trump, la encuesta mostró que los simpatizantes del ex presidente están en realidad dispuestos a castigar a quienes no lo apoyaron: 8 de cada 10 dijeron que se verían menos inclinados a votar por un candidato que haya apoyado el segundo impeachment de Trump, como hicieron 10 congresistas. La misma cantidad, 80%, opinó que los siete senadores republicanos que votaron por condenar a Trump no lo hicieron a conciencia sino motivados por cálculos políticos.

Uno de los fieles del nuevo residente permanente de Mar-a-Lago, el analista de sistemas de 63 años Francis Zovko, votante de Pensilvania, consideró que no es necesaria una organización política nueva: “Creo que él va a controlar el Partido Republicano, como hizo en 2016. Todos pensaban que era una broma, y al final ya nadie se reía”. Como él, el 59% de los encuestados dijo que le gustaría que Trump fuera candidato a la presidencia en 2024, el 76% dijo que lo votaría en las primarias partidarias y el 85% lo votaría en los comicios generales.

El juicio político tras el asalto al Capitolio que realizó una multitud de fanáticos de Trump luego de que el ex presidente insistiera en un acto con que los demócratas le habían birlado el triunfo electoral no mermó la lealtad de los fieles: sólo el 4% dijo que el impeachment los hizo sentir menos apoyo por el ex mandatario. Al contrario: el 42% dijo que desde entonces lo apoya más. El 54% se mantuvo igual de fiel.

La violencia del 6 de enero en Washington DC, cuando el Congreso se aprestaba a certificar el triunfo de Joe Biden, no fue culpa de Trump, según los encuestados: el 58% lo consideró “un ataque principalmente inspirado por antifa”, un término paraguas que no designa a un grupo político determinado, “en el que estuvieron involucrados unos pocos simpatizantes” del ex presidente”. El 28% eligió describir los hechos como “un acto de seguidores de Trump, algunos de los cuales atacaron el Capitolio”. Sólo el 4% lo llamó “un intento de golpe inspirado por el presidente Trump”.

Para 9 de cada 10 partidarios del republicano, no hubo incitación a la insurrección, y 8 de cada 10 estimó que la turba hubiera asaltado el Capitolio aun si Trump no hubiera pedido que “lucharan con todo” en el acto que realizó esa mañana frente a la Casa Blanca. Janes Wiles, jubilada de 76 años de la Florida, calificó de “demencial” culparlo por los hechos del 6 de enero: “¿Estuvo él allí? No. Excepto que hubiera estado en el lugar dirigiendo al grupo, no es responsable”.

El sondeo de Suffolk/USA Today también reflejó el distanciamiento entre el republicano y Fox News, la cadena que impulsó su apoyo pero que lo decepcionó hacia el final de su mandato, según él mismo manifestó, por reconocer el triunfo de Biden. Si en 2016 el 58% de los votantes de Trump dijo que era su fuente de noticias más confiable, en la nueva medición el apoyo se redujo al 34 por ciento.

De manera concurrente, los trumpistas se manifestaron más afines a dos nuevos medios que crecieron gracias a su apoyo al ex presidente: Newsmax (el más confiable para el 17% de los encuestados) y One American News Network (OANN, 9 por ciento). Interpretó Paleologos, de la Universidad de Suffolk: “Estos hallazgos podrían representar un cambio estructural en el panorama de las fuentes de noticias que resultan confiables a los conservadores en el país”.

Previsiblemente, los votantes de Trump no reconocieron la victoria de Biden en el Colegio Electoral y por un margen de 7 millones de sufragios en el voto popular: sólo el 17% dijo que el demócrata había sido elegido de manera legítima mientras que el 73% dijo que no. El 87% ya desaprobó la gestión del nuevo presidente, que acaba de cumplir un mes y el 62% dijo que los republicanos en el Congreso deberían “enfrentarse a Biden en las políticas principales, aun si eso implica que se apruebe poco”.

Por último, sobre la pandemia de COVID-19, que llegó a cobrarse 500.000 vidas en los Estados Unidos, el 11% de los trumpistas dijo que no cree que sea una amenaza real y el 56% aseguró que no se dará la vacuna en cuanto pueda. El 22% agregó que no recibe vacunas de ningún tipo.