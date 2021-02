El presidente de CNN Jeff Zucker anunció su salida a fin de año

Jeff Zucker, presidente de CNN, en un evento en 2017 (Anthony Behar/Sipa USA)

El presidente de CNN Jeff Zucker dejará su cargo a fin de año, cuando su contrato finalice, informaron este jueves medios estadounidenses.

“No puedo imaginarme no estar aquí ahora mismo”, dijo Zucker, de 55 años, en una llamada con miembros del personal de CNN, reportada por el New York Times y la propria CNN. “Me voy a quedar y terminar mi contrato actual, que, como dije, me mantendrá aquí hasta finales de este año. En ese momento, espero pasar página“.

“La verdad es que en noviembre y diciembre básicamente había decidido que era hora de pasar página”, agregó Zucker. “Pero desde entonces he cambiado de opinión. Y quiero quedarme. No para siempre, sino un año más. Y me siento muy bien con esta decisión”.

Entre sus ocupaciones, supervisa tanto CNN como los activos deportivos de la empresa matriz como presidente de WarnerMedia News and Sports.

El también ex ejecutivo de NBC asumió como presidente de CNN en 2013. En ese momento, la cadena atravesaba una “crisis de identidad”, sufriendo la competencia tanto de la conservadora Fox como de la progresista MSNBC.

Zucker supo reposicionar el canal, que prosperó durante el mandato del ex presidente Donald Trump. Pasó de proporcionar una plataforma sin filtros para sus mítines cuando era candidato en 2015 a dedicar sus horas de máxima audiencia a las voces anti-Trump durante gran parte de su presidencia, adoptando el eslogan “Los hechos primero”.

La salida de Zucker, quien llevó a CNN a liderar los índices de audiencia, deja ahora interrogantes sobre cómo la empresa matriz de CNN, AT&T, dirigirá el canal de noticias por cable en un momento en que los estadounidenses están cada vez más reacios a pagar por el servicio y las plataformas de streaming siguen sin ser rentables.

Crece la lista de vacantes

Con la salida de Zucker, los puestos libres en la alta dirección del periodismo de Estados Unidos sigue en aumento. Las búsquedas de nuevos líderes para medios se realizan en un momento de rápidos cambios en el sector y exigencias de que haya mayor diversidad entre los cargos ejecutivos.

Las dos últimas vacantes se conocieron esta semana cuando Marty Baron, el editor ejecutivo que transformó el Washington Post durante los últimos ocho años, y el presidente de ABC News, James Goldston, dijeron que dejarían el cargo en los próximos dos meses.

El director del Washington Post Marty Baron. (Journalism Department)

Los Angeles Times busca reemplazar al editor ejecutivo Norman Pearlstine. La agencia de noticias Reuters busca sustituir a su editor en jefe, Stephen Adler, quien se jubilará el 1 de abril. HuffPost y Vox Media también necesitan directivos.

Dean Baquet, editor ejecutivo de The New York Times, es objeto de especulaciones, tanto porque su trabajo es el anillo de oro del periodismo como porque tiene 64 años. Por tradición, el principal editor del Times dimite antes de llegar a los 66.

Tanto Baron como Goldston mencionaron el final del intenso ciclo electoral y su exhaustivo ritmo noticioso como un momento natural para pasar página.

Los cambios ofrecen a las organizaciones la oportunidad de ungir a una nueva generación de líderes en un momento que exige a las empresas mayor agilidad e igualdad racial en medio del examen de consciencia en la sociedad norteamericana por las inequidades en su interior.

SEGUÍ LEYENDO:

Marty Baron, el periodista que triunfó defendiendo la información veraz y rigurosa en la era de la posverdad

Marty Baron se jubila y dejará su cargo como director ejecutivo de The Washington Post

México, el país con más periodistas asesinados durante el 2020

Infobae encabeza el ranking de confianza y consumo de diarios en la encuesta de la Universidad de San Andrés