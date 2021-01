Marty Baron se jubila y dejará su cargo como director ejecutivo de The Washington Post

Marty Baron envió una carta a la redacción anunciando que se jubilará a fines de febrero

El editor y director general del Washington Post, Fred Ryan, ha compartido este martes la siguiente nota con los empleados del diario.

Queridos colegas del Washington Post,

Aunque hace tiempo que sabíamos que este día llegaría, no disminuye la emoción que sentimos ante la noticia de la decisión de Marty Baron de retirarse.

Hace unos minutos, Marty ha enviado a la redacción la sentida nota adjunta. En vista de su importancia para todos nosotros, la comparto con todos los empleados del Washington Post.

Bajo los ocho años de liderazgo de Marty en la redacción, The Washington Post ha experimentado un dramático resurgimiento y ha alcanzado nuevas cotas periodísticas. Como editor ejecutivo, ha ampliado significativamente nuestras áreas de cobertura, ha inspirado grandes reportajes, ha gestionado una impresionante transformación digital y ha hecho crecer el número de lectores y suscriptores a niveles sin precedentes. Con su habilidad única para reconocer y contratar a grandes periodistas, ha ampliado la redacción del Post de 580 periodistas cuando llegó a más de 1.000 este año. Su liderazgo en la redacción de The Post se ha ganado el respeto mundial y ha sido reconocido de muchas maneras, incluyendo 10 premios Pulitzer.

Marty ha sido muy considerado en su planificación, lo que nos ha permitido discutir cuidadosamente el momento de su jubilación, así como la selección de un digno sucesor. Sepan que considero que ésta es una de las responsabilidades más importantes que tendré como su editor. La búsqueda será amplia e inclusiva, teniendo en cuenta tanto a los candidatos internos más destacados como a los periodistas de otras publicaciones con la visión y la capacidad de aprovechar el éxito de Marty.

Haremos planes para brindar por el enorme servicio de Marty al Post y celebrar sus enormes contribuciones al periodismo a lo largo de sus 45 años de carrera. Por ahora, les ruego que se unan a mí para expresar nuestra admiración y gratitud a este gran editor, colega y amigo por sus logros verdaderamente extraordinarios durante los últimos ocho años.

Fred.

La carta de Marty Baron

A todos:

Hace casi dos años, dije a los jefes de departamento que me comprometía a permanecer en el Post hasta las elecciones presidenciales. Dejé abierto lo que podría suceder más allá de eso. Hoy os comunico que me jubilaré el 28 de febrero.

He trabajado en el periodismo sin parar durante casi 45 años, dirigiendo magníficas plantillas de noticias en Miami, luego en Boston y ahora en Washington, D.C., durante 21. Las historias de esos años fueron épicas: la contienda entre Bush y Gore en 2000 y el fallo del Tribunal Supremo que bloqueó el recuento de votos en Florida; la elección del primer presidente negro del país; las tensas elecciones presidenciales del año pasado, que rompieron barreras, seguidas de un horrible atentado en el Capitolio y en la propia democracia estadounidense; la destitución, en dos ocasiones, de un presidente, con un juicio hasta ahora; la saga de Elián González en Miami; el mortal terrorismo del 11-S; casi dos décadas de guerra en Afganistán e Irak; el encubrimiento por parte de la Iglesia católica de los abusos sexuales cometidos por el clero; las filtraciones de Snowden y la vigilancia de la NSA; una pandemia mundial; la Gran Recesión y el colapso económico del año pasado; las mayores protestas por la justicia social desde el movimiento por los derechos civiles; desastres naturales devastadores; un sombrío tiroteo masivo tras otro; la creciente amenaza del cambio climático; y, en el lado positivo, la primera victoria de los Red Sox en las Series Mundiales en 86 años. Esa es la lista corta.

El Post casi duplicó la cantidad de periodistas en su redacción durante los 8 años que estuvo bajo el mando de Baron

La experiencia ha sido profundamente significativa, enriquecida por colegas que me hicieron mejor profesional y mejor persona. A los 66 años, me siento preparado para seguir adelante.

Trabajar en The Washington Post nos permite a cada uno de nosotros servir a un propósito más grande que nosotros mismos. Tal es el honor de ser periodista, quizás en ningún lugar más que en una redacción como la nuestra. Llegué aquí hace ocho años con una reverencia por la herencia de coraje e independencia de The Post y sintiendo la obligación inviolable de mantener sus valores. Con toda la energía que poseo, he tratado de garantizar que sigamos siendo fieles a todo lo que esta institución ha representado durante mucho tiempo, haciendo hincapié en nuestro deber de buscar la verdad y contarla.

Esta redacción ha hecho el mejor periodismo, arrojando luz donde era muy necesaria y pidiendo cuentas a los poderosos, especialmente a los encargados de gobernar este país. Me siento orgulloso de haberme unido a vosotros en un trabajo ambicioso y de gran impacto que es esencial para una democracia. Os habéis levantado una y otra vez contra el vilipendio y las viles amenazas. Os mantuvisteis firmes frente a los cínicos e interminables asaltos a los hechos objetivos.

Los últimos 12 meses han puesto de manifiesto la profundidad de su dedicación a nuestros lectores. Las cargas profesionales y personales se han sumado bajo la tensión de la pandemia, la crisis económica, la injusticia racial, unas tensas elecciones presidenciales y la violenta insurrección de una turba sin ley el 6 de enero de este año. Sin embargo, vuestra determinación para cumplir con nuestras responsabilidades no ha hecho más que fortalecerse. Este año tan difícil ha sido también el más inspirador.

Estoy agradecido por tantas cosas: las queridas amistades, vuestro talento y compromiso, vuestro buen humor y seco ingenio incluso en los momentos de máxima tensión, el consejo de los altos cargos de la redacción y de muchos otros, la ayuda constante y la paciencia de una maravillosa asistente ejecutiva, una inestimable colaboración con nuestros colegas de negocios e ingeniería, muchos millones de astutos lectores que nos exigen un alto nivel de calidad, los ciudadanos que nos permiten contar sus historias, mi selección para este puesto por parte de los miembros de la familia que construyó The Washington Post y su apoyo continuo, y el apoyo constante del actual editor y propietario a la misión de esta redacción y a su gente, que han conducido a The Post a un maravilloso cambio de rumbo. De nuevo, esa es la lista corta.

El Post está bien posicionado para el futuro. Hemos creado una organización de noticias verdaderamente nacional e internacional. Somos líderes en la cobertura de la política y de la política nacional. Tenemos un equipo de política más grande, más periodistas de investigación y más corresponsales extranjeros que nunca. Hemos aumentado significativamente nuestra presencia informativa en todo el país. Hemos ampliado nuestra cobertura en áreas como la tecnología, la política económica, el cambio climático, el género y la raza, las artes, los viajes, los medios de comunicación, la comida e incluso los deportes electrónicos. Hemos sido pioneros en las técnicas de narración, recurriendo a impresionantes habilidades en el análisis de datos, audio, vídeo, gráficos, diseño, fotografía y participación de la audiencia. Estamos a punto de convertirnos en una empresa que opera las 24 horas del día, con periodistas siempre de guardia para ofrecer historias de forma rápida e inteligente. Se ha impuesto una cultura de innovación perpetua, en sintonía con la forma en que la gente recibe la información y el despliegue de la tecnología para servirla mejor. En estos ocho años han ganado ustedes 10 Pulitzer, además de otros muchos altos honores.

El número de lectores del Post es mucho mayor que cuando yo empecé a trabajar aquí, con un alcance digital que nos sitúa en el primer nivel de las organizaciones de noticias estadounidenses. El número de suscriptores sólo digitales es ahora de unos 3 millones, habiendo aumentado en casi un millón sólo el año pasado. Nuestra plantilla, que antes sufría insoportables recortes anuales, se ha catapultado de 580 periodistas a los 1.010 presupuestados este año, ofreciendo oportunidades profesionales cuando éstas escaseaban en otros lugares. La redacción de 2021 será la mayor de la historia, una inversión que indica una confianza abrumadora en nuestras perspectivas. En resumen, The Post ha recorrido un largo camino en poco tiempo.

Baron tuvo una trayectoria de 45 como periodistas en las más importantes redacciones de Miami, Boston y Washington.

Servir al público con el mejor periodismo pasa por trabajar en estrecha colaboración. Ese espíritu de colaboración y buena voluntad es necesario para el éxito. También lo es una ética compartida: Empezamos con más preguntas que respuestas, inclinados más a la curiosidad y la investigación que a la certeza. Siempre tenemos más que aprender. Debemos escuchar generosamente a todos. Le debemos al público una información rigurosa, exhaustiva y honorable, y luego un relato honesto e inquebrantable de lo que descubrimos.

Por favor, no perdamos de vista lo difícil que ha sido conseguir nuestros logros como empresa comercial. Sería fácil perderlos. En 2013, cuando nuestras perspectivas eran nefastas, se nos dio una segunda oportunidad. La aprovechamos, diseñando un cambio de rumbo con enfoque y creatividad. Seguimos en ello. Las terceras oportunidades son escasas, sobre todo en un campo que castiga salvajemente la complacencia y la arrogancia. La práctica del periodismo de calidad requiere un negocio sostenible. Y lo contrario es igualmente cierto: no puede haber negocio sin un periodismo del más alto calibre que el público valore y apoye.

Me recuerdas habitualmente que queda mucho por hacer. Tienes razón. Aspiramos a una mayor amplitud, profundidad y distinción en nuestro trabajo. Podemos mejorar la forma de practicar nuestro oficio. Podemos hacer más y mejor en la búsqueda de nuestro destino digital. Debemos abarcar todas las comunidades con una comprensión más profunda. Necesitamos una mayor diversidad de experiencias vitales y orígenes representados en nuestra redacción y reflejados en nuestra cobertura. En todos estos frentes hemos progresado, pero se necesita más.

Desde el momento en que llegué a The Post, he tratado de hacer una contribución duradera al tiempo que retribuyo a una profesión que ha significado tanto para mí y que sirve para salvaguardar la democracia. Ha sido un honor para mí trabajar junto a cientos de periodistas que hacen de The Post una institución indispensable.

Espero que el futuro de The Post sea un periodismo magnífico y que sigamos en contacto.

Marty

El posteo de Jeff Bezos dedicado a Marty Baron

Un rato más tarde, el CEO de Amazon y dueño de The Washington Post, Jeff Bezos, publicó en su cuenta de Instagram un agradecimiento a Baron:

“Gracias, Marty Baron, por todo lo que has hecho durante tus ocho años como editor de The Post. Nuestro éxito de los últimos años no habría sido posible sin tí. Dejas una redacción más grande, más fuerte y más reflexiva que nunca. Dirigiste con integridad, siempre, incluso cuando era agotador (que a menudo lo era). Eres a la vez intrépido y cuidadoso. Eres disciplinado y empático. “Es realmente importante escuchar las voces de las personas que han sido marginadas y cuyas voces no han sido escuchadas. Pueden tener algo muy poderoso que decir”. Sí. Te echaremos mucho de menos. No sólo tu intelecto, sino también -y muy difícil de sustituir- tu corazón. Enhorabuena por tu merecida jubilación.”, escribió Bezos.