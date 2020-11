Obama cerró la campaña de Biden en Miami: “La razón por la que estoy aquí es porque muchos de ustedes aún no han salido a votar”

En la imagen, el expresidente estadounidense Barack Obama. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Florida es el estado que puede asegurarle la victoria a Joe Biden. Si logra quedarse con este estado, las posibilidades de reponerse de Donald Trump son muy limitadas. Y la llave para que los demócratas ganen la Florida está en el condado de Miami-Dade.

El condado más grande del estado es de tendencia demócrata. Se espera que Biden lo gane sin problema, pero el tema pasa por cuánta diferencia saca en este condado. Hillary Clinton obtuvo 30 puntos más que Donald Trump en Miami-Dade en 2016, y eso no le alcanzó para quedarse con el estado.

Los demócratas saben de lo crucial que es esta región del país. Quizás por eso es que sacaron su as bajo la manga para la última noche antes de la elección en Miami. El sur de la Florida no recibió esta noche al candidato a la presidencia, ni a la candidata a la vice-presidencia, pero tuvo un gran evento encabezado por el político más popular del partido demócrata –incluso por encima del propio Joe Biden-, el ex presidente Barack Obama.

El evento se llevó a cabo en el campus de la Universidad Internacional de la Florida, en el sudoeste de Miami-Dade. Se trató de un evento a primera hora de la noche en el que se invitó a la gente a que participe desde sus automóviles, para no exponerlos a un contagio masivo de COVID-19. Al final de la noche se contaron 246 automóviles y 466 personas desperdigadas con distancia social en el enorme gimnasio en el que se presentó el ex presidente. Obama, quién ganó la Florida en 2008 y 2012, habló desde un escenario y su imagen fue proyectada por pantallas gigantes en todo el campus.

“La razón por la que estoy aquí, en el sur de la Florida, en esta noche es porque muchos de ustedes aún no han salido a votar (…) y sé que no lo hicieron no porque piensen que la persona en la oficina Oval hoy está haciendo un buen trabajo. Sino porque están escépticos de que su voto pueda hacer una diferencia. A ustedes les quiero hablar. No sé en qué circunstancias se encuentran, pero si me están escuchando en este momento y aún no han votado, sepan que un presidente no puede resolver todos los problemas, pero puede hacer que las cosas estén mejor”, decía Obama.

Un partidario espera a que el ex presidente Barack Obama hable en un mitin de campaña en Miami, Florida. REUTERS/Marco Bello

En el condado más afectado por el COVID-19 de todo el estado de Florida, el tema de la pandemia fue central en el discurso de Obama, quien además se refirió al comentario que el presidente Trump hizo sobre el jefe de epidemiología del país, el Dr Anthony Fauci. Durante un evento anoche en Miami en el que el público le pedía que despidiera a Fauci, Trump dijo que le den la reelección y se encargaría de eso.

“Su intención es eliminar de su administración al líder mundial en enfermedades infecciosas (…) Escucha a personas que le dicen que inyectarse cloro es beneficioso, pero no a los expertos en enfermedades infecciosas (…) Acabamos de tener la peor semana en términos de nuevos contagios. Y su argumento de cierre con respecto al COVID es ‘aún no han visto nada’”, criticaba Obama.

El ex presidente se refirió también a la posibilidad de que Trump pelee hasta última hora los resultados.

“Planea anunciar su victoria sin importarle los números reales. Pero si le ganamos por una amplia diferencia, no va a poder hacerlo. Para eso necesitamos que ustedes en el sur de la Florida salgan a votar”, agregaba Obama.

Antes de la presentación del ex presidente, sobre el escenario de la universidad se presentó el cantante puertorriqueño Luis Fonzi, y se proyectaron videos de ciudadanos de a pie del sur de la Florida apoyando a Joe Biden.

