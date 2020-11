Dan Blumenthal: “China quiere exportar su visión tecno autoritaria”

Dan Blumenthal habló sobre su nuevo libro, "La pesadilla de China: las grandes ambiciones de un estado en decadencia”

Dan Blumenthal es director de estudios asiáticos en el American Enterprise Institute, centrado en cuestiones de seguridad del este de Asia y las relaciones entre China y Estados Unidos. Blumenthal se ha desempeñado y asesorado al gobierno de Estados Unidos en temas de China durante más de una década. Del 2001 al 2004, se desempeñó como director senior para China, Taiwán y Mongolia en el Departamento de Defensa. Además, se desempeñó como comisionado en la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China por mandato del Congreso del 2006 al 2012, y ocupó el cargo de vicepresidente en 2007. Ha sido un distinguido profesor visitante del Naval War College y ha escrito numerosos artículos en periódicos de gran prestigio como Wall Street Journal, New York Times y varios otros. Tiene un B.A. de la Universidad de Washington, una maestría de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y un doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de Duke.

-Publicarás un nuevo libro el próximo 17 de noviembre. El título es impactante, ¨La pesadilla de China: las grandes ambiciones de un estado en decadencia ¨( The China Nightmare: The Grand Ambitions Of a Decaying State) Puedes contarnos más sobre por qué China es una pesadilla por un lado, y por qué crees que China está empezando a decaer? ¿Cuáles son los síntomas y por qué?

-Sí. Bueno, es una gran pregunta. Y gracias de nuevo por leer el libro. Entonces, el escenario de pesadilla en mi escrito y mi punto de vista es que China es definitivamente más fuerte y más poderosa que hace 10 o 15 años. Tiene un ejército poderoso y su poder diplomático y poder informativo y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, no sigue aumentando al mismo nivel que solía hacerlo. Como mencionaste, tiene todo tipo de signos de debilidad y decadencia desde una economía estancada incluso antes del COVID-19 hasta una gran crisis demográfica, ya que su población está envejeciendo muy rápido sin suficientes niños para reemplazar a los ancianos, a todo tipo de problemas ambientales producto del crecimiento y capital mal asignado. Entonces, el escenario de pesadilla es que una China más fuerte, pero aún no digamos, ascendente, comienza a atacar, porque también siente presiones internas para lograr avances en el escenario internacional. Y creo que eso es lo que realmente estamos viendo. Hoy vemos una China que se encuentra en algún peligro político interno, pero está actuando de manera muy agresiva en el escenario internacional. Así que creo que cuando miramos alrededor del mundo, y vemos a China, actuando como lo hizo en Hong Kong, que no respeta el tratado firmado con Gran Bretaña en términos de la autonomía de Hong Kong, la presión que está ejerciendo sobre Taiwán en este momento, la presión ejercida sobre India recientemente, y luego internamente, las herramientas de represión contra el pueblo chino y los grupos étnicos minoritarios como los uigures y los tibetanos son todas cosas que pasan hoy. Y es mucho más duro de lo que era hace cinco o seis años. Así que creo que ahora mismo estamos viendo lo que describiste y lo que describí en el libro.

La visión tecno autoritaria del mundo de China

-China quiere convertirse en el nuevo líder. En tu libro hablas de que quiere exportar también el estado vigilante, ¿no ?, porque tiene un estado de vigilancia policial muy fuerte. ¿Puede explicarnos más sobre eso y cómo funciona?

-Por supuesto. Entonces, China tiene algo que se traduce aproximadamente a un sistema de crédito social, que en realidad, seria comparable a una tarjeta de crédito en Estados Unidos u otros lugares que cuenta con un sistema de antecedentes que verifica el crédito de las personas, solo el crédito financiero, y las califica para ver si pueden obtener préstamos. China tiene eso pero para toda la vida social y política. Así que califica a las personas por su lealtad al Partido Comunista, y por todo tipo de cosas que encontraríamos extremadamente intrusivas y orwellianas aquí en los Estados Unidos y en otras partes de los países libres. Ahora, China tiene este sistema de crédito social, y una de las formas en que lo está promulgando e implementando es a través del uso de tecnologías como el reconocimiento facial, que está vinculado a otros tipos de tecnologías de vigilancia, dando un salto adelante en inteligencia artificial. Y lo que está intentando es, de hecho, exportar ese tipo de sistema y tecnología a otros países dictatoriales de África, Oriente Medio y dentro de Asia. Así que realmente está estableciendo una lucha ideológica entre los Estados Unidos y sus aliados, y la visión tecno autoritaria del mundo de China.

-China ha estado trabajando durante mucho, mucho tiempo, y Estados Unidos está actuando o empezando a actuar ahora. ¿No es demasiado tarde?

-Bueno, todavía no es demasiado tarde. Creo que lo que pasó con Estados Unidos es que se volvió complaciente en términos de tener un gran rival de poder. Ayudó a crear y configurar un sistema más libre y abierto en el mundo. Pero China está desafiando eso y como usted dijo, de hecho, quiere estar en el centro de la política global con su propia visión, una visión más autoritaria de cómo debería funcionar el orden internacional. Estados Unidos puede detener esta marea, y acaba de comenzar a hacerlo trabajando más de cerca con algunos de los países en desarrollo, algunos de los países que realmente importan a Estados Unidos para lograr que corten este tipo de vínculos con China, estos lazos tecno autoritarios con China se hacen con algo de éxito. Estados Unidos ha iniciado una campaña para conseguir que muchos países no tomen a Huawei, la empresa china de telecomunicaciones como uno de sus proveedores de equipos de comunicación y telecomunicaciones. Pero Estados Unidos tiene que sostener una campaña similar , con sus aliados en otras tecnologías también, que pueden ser mal utilizadas.

- ¿Y qué hay del One Belt One Road? ¿No ha ido demasiado lejos también la alianza con Rusia? China busca una alianza, una enorme alianza con Rusia, que de hecho ya tenía en el sector energético. China y Rusia juntas, representan un gran desafío para Estados Unidos.

-Sí, creo que tienes toda la razón, sería demasiado mantener una rivalidad a largo plazo con China y Rusia, especialmente si se unen. La alianza se ha consolidado más debido al deseo chino de obtener más petróleo ruso y el deseo ruso de exportar petróleo y gas a China. Y hay algo de cooperación militar. Pero la ventaja que tienen Estados Unidos y sus aliados es que China y Rusia todavía desconfían mucho el uno del otro. Y eso se remonta a lo más profundo de la historia. Estados Unidos podría tener una política diplomática que disuade a través de los temores tanto de Rusia como de China y trate de crear brechas entre los dos países, dondequiera que los encuentre. Rusia depende demasiado de la economía china, algo que Rusia teme, y esto puede estar relacionado con los temores rusos de los chinos, por cierto sistema de armas que China tiene. Pero debemos hacer un trabajo mucho mejor para profundizar esas brechas entre China y Rusia.

-China quiere volver a obtener los territorios que recuperó la dinastía Qing y han recuperado todo excepto Taiwán. Y todo parece apuntar en esa dirección. ¿Cree que podría haber un conflicto o una guerra porque Estados Unidos seguramente defenderá a Taiwán?

-Sí, creo que Estados Unidos y, con suerte, más aliados, ahora mismo le dicen con mucha fuerza a los chinos públicamente y en privado que nos vamos a oponer a cualquier uso de la fuerza contra Taiwán por parte de China. Y no solo nos opondremos a ella, en documentos que hemos firmado con China, y en nuestra ley, la Ley de Relaciones de Taiwán. Nos opondremos a cualquier uso de la fuerza que intente cambiar la estructura política en Taiwán. Así que creo que tenemos que decirle muy claramente a China ahora mismo que nos opondremos al uso de la fuerza que tienen las dos partes para resolver sus diferencias a través de negociaciones pacíficas. Queremos evitar un conflicto. Y la forma de evitar ese conflicto es mostrarle a China que nos opondremos a su agresión antes de que actúe con fuerza.

-China ha sido muy inteligente al introducir y tener mucha influencia en las Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales. Y nadie los ha detenido. E incluso ahora, han obtenido un escaño en el Consejo de Derechos Humanos.

-Hay dos enfoques alternativos para esto. China se toma estas organizaciones extremadamente en serio, realmente no nos dimos cuenta de cuán en serio se toma estas organizaciones hasta la pandemia, donde realmente parecía como si China hubiera doblegado a la Organización Mundial de la Salud a su propia voluntad y preferencias políticas. Y no sentimos que la Organización Mundial de la Salud estuviera informando adecuadamente o presionando a China para que informara sobre sus datos reales sobre COVID. Y, por supuesto, mencionaste antes de conseguir un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Todo eso es un intento de bloquear cualquier esfuerzo de Estados Unidos y sus aliados, de investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por China en Xinjiang con los musulmanes uigures y en otros lugares. Pero hay dos enfoques alternativos, una es hacer lo que hemos estado haciendo, que es retirarnos de muchas de estas organizaciones. No estoy seguro a largo plazo si ese es el enfoque correcto, sin embargo, creo que tenemos una enorme influencia, y particularmente si actuamos en conjunto con los aliados, porque brindamos mucho apoyo financiero a estas organizaciones para remodelarlas e insistimos en que países como China y Rusia que tienen graves abusos contra los derechos humanos no pueden ser líderes en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces ese sería un enfoque muy diferente. Pero Estados Unidos tendría que tomarse más en serio a las organizaciones internacionales. China y Rusia hacen un muy buen trabajo al dividirse. China utiliza su acceso a su mercado comercial como un incentivo para dividir alianzas. Pero sí, tenemos que esforzarnos más. Y por otro lado , la mano dura de China crea oportunidades de alianza para nosotros. Por lo tanto, ciertos países europeos se están alejando de China cuando se trata de usar a Huawei como proveedor de telecomunicaciones y se están volviendo más críticos con China, y también ciertamente en el este de Asia y el sudeste asiático. La mano dura china nos está creando oportunidades si las aprovechamos para crear nuevas asociaciones y alianzas.

-¿Hay alguna política que vayan a considerar para limitar la influencia de China en América Latina?

-Sí, absolutamente. El Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos viajó a Brasil. Evidentemente, eso tiene mucho que ver con las relaciones bilaterales con Brasil. Pero tiene mucho que ver con China. Entonces, si ve a funcionarios de alto nivel viajando a América Latina y África, ciertamente hay asuntos bilaterales que no tienen que ver con China, pero China siempre estará en la agenda. Y China estará en la agenda en términos de cómo podemos cooperar para una mejor gobernanza, el estado de derecho, asegurándonos de que los préstamos y proyectos de desarrollo de China sean objeto de un escrutinio riguroso, etc. Así que está comenzando, el retroceso en estas áreas está comenzando, pero ciertamente aún no alcanza.

-¿Y el memorando que se va a firmar o ya se ha acordado entre China e Irán?

-Sí, en ese tema, obviamente estoy preocupado por una cuasi alianza entre estos dos tipos de países agresivos y muy revisionistas. Deberíamos observar cuidadosamente a China que trata de prometer todo tipo de cosas a Irán y luego no cumple .Y los iraníes tienden a exagerar lo cercanos que están de China por razones obvias. Por tanto, es algo que hay que vigilar con atención. Ciertamente es un socio en el futuro de China en petróleo y gas y tal vez incluso en bases militares, pero tienden a exagerar la importancia de sus relaciones por todo tipo de razones retóricas y propagandísticas. Podemos trabajar con el Golfo para plantear todo tipo de objeciones y protestas a China por entrar en ese tipo de arreglo. Así que tenemos socios del Golfo a quienes no les gusta ese arreglo y también tienen relaciones de suministro de petróleo con China.

COVID-19: "China está tratando de encubrir una grave incompetencia"

-Yendo al COVID-19, al Instituto de Virología de Wuhan , ¿crees que esto podría ser algo creado? O debe haber sido un accidente. Cuál es su opinión y sus puntos de vista sobre todo esto del COVID-19.

-Bueno, creo que es muy probable, fue un enorme, enorme error, una serie de grandes errores cometidos por los chinos que supuestamente son tan competentes. Pero, en realidad, no lo son. Y como digo, en mi libro, Xi gobierna a través del miedo. Entonces, los funcionarios locales tienen todo tipo de incentivos para ocultar la mala información, todo tipo de incentivos para no cerrar las cosas. Y, y están avergonzados, están avergonzados, porque nunca lo sabremos porque los chinos nunca nos dejarán saber si esto fue algo que se filtró de un virus de laboratorio con el que estaban experimentando, ya sabes, que se filtró de un laboratorio, o si de hecho fue de los mercados húmedos, nunca sabremos la respuesta a eso. Pero China está muy avergonzada por lo que pasó. Saben muy bien, que ellos fueron el origen y la causa principal y su incompetencia, hizo que se extendiera muy, muy rápidamente. No rastrearon a las personas, millones y millones de personas viajaron desde Wuhan al resto del mundo. Así que considero que es una grave incompetencia que China está tratando de encubrir porque la imagen que quieren es una de alta competencia , mostrarse más competente que Occidente. Y esto simplemente desmiente ese tipo de imagen. Xi había estado hablando de bioseguridad antes y después, y luego, también pronunció un discurso críptico sobre la promulgación de leyes de bioseguridad. Y este discurso , después de Wuhan, ya sabes, el virus se extendió por todo Wuhan y por todo el mundo, fue muy curioso para mí, porque no estaba destinado al público occidental, pero estaba tratando de castigar a los responsables, es mejor que controle los protocolos de seguridad, o causará un daño incalculable al pueblo chino, a la economía china y al mundo. Así que creo que hay un problema real circunstancial, por supuesto, hay un problema real que debe ser analizado con la seguridad de ese laboratorio biológico de muy alto nivel y creo que Xi Jinping es quien lo estableció. Pero desafortunadamente, no creo que alguna vez obtengamos la respuesta correcta, nunca obtendremos la respuesta, creo que lo han encubierto. Y nunca sabremos el origen exacto de ese virus.

-Entonces, ¿por qué los otros países que también forman parte de la Organización Mundial de la Salud no están presionando para que se lleve a cabo esa investigación?

-Bueno, eso es una cosa que ya sea una administración de Trump o una administración de Biden, una vez que la fiebre política aquí se apague, es absolutamente necesario liderar el camino y decir, no con fines políticos, sino con fines de salud pública, necesitamos una investigación abierta para saber exactamente cómo este virus se propagó y lo que sucedió en Wuhan, exactamente cuáles fueron los procedimientos. Y, y necesitamos, que todos los miembros de la OMS a los que podamos llegar sean parte de este impulso. Y tenemos que presionar hasta que China se sienta demasiado avergonzada para decir que no. Todavía no estoy seguro de que nos brinden toda la información que necesitamos. Y la razón por la que no estoy seguro de que lo hagan es porque, hasta el día de hoy, todavía no conocemos el número exacto de infecciones por COVID en China. No están diciendo la verdad sobre ello. Y no dicen la verdad, al igual que no dicen la verdad sobre las estadísticas económicas. Y aun a esta altura aunque quisieran , incluso no podrían hacerlo, porque muchas personas se infectaron antes de que comenzaran a testear. Entonces, no conocemos el número real de infecciones y muertes por covid en China. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, tiene que ser lo principal en la agenda de todos los funcionarios de salud pública y diplomáticos, tratar con la OMS para presionar para que China nos diga la verdad y los datos correctos para que podamos actuar en consecuencia. Sin embargo, diré esto, en términos de la espantosa naturaleza moral de China es que hay muchas personas, estoy seguro de que mueren de COVID, que simplemente serán olvidadas por completo, no se contarán . Ser contados como lo hacemos con cuidado fuera de China y en países más libres en términos de cantidad de muertes. Ya sabemos que en términos de otras enfermedades, incluso cáncer, etc., muchas veces su solución entre comillas es simplemente dejar que la gente muera en el campo. Así que creo que lo que podemos decir con confianza es que el énfasis en proteger la vida de inocentes no es muy fuerte en China en comparación con los estándares a los que estamos acostumbrados.

-Entonces, ¿cómo se reemplaza el hecho en China?

-Los suministros médicos que realmente llaman la atención del mundo durante el COVID, la cantidad de ingredientes genéricos para productos farmacéuticos que solo se fabrican en China, la única fuente en China, el equipo de protección que se fabrica en China, la forma en que China actuó para nacionalizar eso. Tipo de equipo y productos farmacéuticos para proporcionar a su propia gente, creo que algo va a cambiar radicalmente. Y será básicamente para responder a su pregunta, los políticos en los Estados Unidos y en otros lugares tendrán que ponerse de acuerdo con los consumidores para decirles, miren, estos productos serán más caros por un tiempo porque no se obtienen en China. Pero es extremadamente importante para nuestra salud y seguridad, que no necesariamente obtengamos todo en los Estados Unidos, sino que nuestras cadenas de suministro pasen por países más confiables.

"China, sin lugar a dudas, tiene los ojos puestos en América Latina"

-China está teniendo más influencia en América Latina a través de préstamos, ¿Estados Unidos hará algo al respecto y creará vínculos más fuertes con América Latina para equilibrar esto?

-China, sin lugar a dudas, tiene los ojos puestos en América Latina, por todas las razones que dijo, las materias primas, los alimentos, su escasez de alimentos en China, no la escasez de alimentos, sino la capacidad de hacer los alimentos que realmente necesitan agricultura, que América Latina tiene. Y, por supuesto, China, desde un punto de vista estratégico, quiere acceder a ciertos países para que Estados Unidos tema una presencia militar más cerca de casa. Es muy importante para China porque sienten que la presencia militar de Estados Unidos cerca de China es insostenible. Y por eso quieren poder hacernos lo mismo. Así que estoy de acuerdo con usted en que América Latina estará muy en juego.

-Y lo están haciendo en Venezuela. En Venezuela, tienes a Rusia, China, Irán y están bastante cerca de Estados Unidos.

-Bien y no creo que los Estados Unidos necesiten mucho para contrarrestar algunas de estas iniciativas, tiene que volver a algunos de los fundamentos de su política exterior que tienen que ver con el acceso al mercado estadounidense, libre comercio, iniciativa diplomática, desarrollo de iniciativas financieras. Pero como país los Estados Unidos, tenemos que superar nuestro gran escepticismo sobre el libre comercio en este momento, para poder promulgar estas políticas exteriores.

