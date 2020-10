Se desplomaron las ventas de Huawei y perdió el liderazgo en el mercado de telefonía móvil

Huawei ha invertido mucho en el desarrollo de tecnología para el despliegue de 5G (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Huawei va perdiendo el lugar de liderzgo que venía detentando en el mercado de telefonía móvil: ya dejó de ser el mayor fabricante de teléfonos del mundo y ahora ocupa el segundo lugar. En el último trimestre la empresa envió 51,7 millones de smartphones, lo cual representa una caída interanual del 23%, según un informe de Canalys publicado este jueves.

Por su parte, la firma Counterpoint Research muestra números similiares: dijo que el gigante tecnológico envió 50,9 millones de celulares, es decir un 24% menos que en el mismo período del año pasado. La participación de mercado de la empresa china pasó a ser del 14%, en tanto que en el tercer trimestre de 2019 era del 18%, según Counterpoint.

En términos generales, en el tercer trimestre, los envíos de teléfonos inteligentes en todo el mundo alcanzaron 348 millones de unidades, lo cual indica una disminución del 1% interanual, pero es un aumento del 22% con respecto al segundo trimestre, de acuerdo con el informe de Canalys.

El primer lugar, que en segundo trimestre era de Huawei, ahora lo ocupa Samsung. Los envíos de smartphones de la compañía surcoreana alcanzaron los 80,2 millones, lo cual implica un incremento interanual del 2%.

La caída en las ventas de Huawei responde a las sanciones que experimentó en manos del gobierno liderado por Donald Trump. Estados Unidos viene limitando el accionar de Huawei, en el marco de un duro enfrentamiento con China que tiene aristas económicas y políticas. Huawei es el caballo de Troya del Partido Comunista Chino (PCC) en el resto del mundo por su red de 5G y es por eso que el régimen hace lobby en favor de la compañía de tecnología .

. La participación de mercado de la empresa china pasó a ser del 14%, en tanto que en el tercer trimestre de 2019 era del 18%, (AFP)

Estados Unidos le impuso una serie de limitaciones a Huawei que, al parecer, están afectado el volumen de ventas de la empresa, al menos eso parece demostrar este estudio si se mira bajo esta lupa. El año pasado, Huawei fue incluida en una lista que impidió que las empresas estadounidenses hicieran negocios con el gigante chino.

Entre otras cosas, implicó que Huawei ya no pudiera usar el software con licencia de Google Android en sus smartphones. De hecho los últimos modelos de celulares de la empresa ya no tienen el sistema operativo de Google. Si se tiene en cuenta que más del 80% de los usuarios emplean Android, queda en evidencia que esta medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos no es menor y que tuvo (y posiblemente continuará) teniendo sus repercusiones en el gigante informático chino.

A esto se suma que, a raíz de otros ajustes normativos impuestos por Washington ahora La empresa taiwanesa TSMC, que fabrica los chips para teléfonos inteligentes de Huawei, ya no puede enviar esos componentes a la empresa.

Así como estas medidas afectaron a Huawei, hay otra empresa de telefonía China que va ganando relevancia en el mercado. Se trata de Xiaomi, que aumentó sus ventas. La empresa incrementó sus envíos en 14,5 millones de unidades. Mientras que en Europa, los envíos de celulares de Huawei cayeron un 25%, los de Xiaomi crecieron en un 88% .

Xiaomi registró en el trimestre que terminó en septiembre la comercialización de 47,1 millones de equipos, un aumento del 45% interanual, según Canalys. Así, se convirtió en el tercer jugador dentro del mercado de smartphones, superando a Apple, que ocupó el cuarto lugar con el envío de 43,2 millones de iPhones en el mismo trimestre.

