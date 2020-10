Steve Cohen, congresista demócrata: “No sé si Trump aceptará los resultados, tal vez hasta enero no se defina la elección”

Steve Cohen, sobre el escenario electoral de los EEUU

Steve Cohen, nuestro entrevistado exclusivo para Infobae es destacado abogado y prominente congresista demócrata muy cercano a Nancy Pelosi, una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos que lidera la Cámara de Representantes del Congreso.

Cohen ha dedicado la mayor parte de su vida a la política. Durante 24 años fue senador en el estado de Tennessee y en el año 2007 fue electo congresista y enviado a Washington DC donde representa al noveno distrito del Estado de Tennessee.

Es un miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Su lema principal es “la justicia demorada es justicia denegada”. Su filosofía legislativa se ha basado en la lucha para garantizar los derechos humanos básicos de todos los estadounidenses, como el acceso a la atención médica. Ha liderado debates de políticas sobre diferentes temas como la mortalidad infantil, la atención médica universal, la economía, el crimen y la rehabilitación criminal, los veteranos, el transporte y la infraestructura, y la educación.

Cohen es el padre de “Lottery Scholarship”, logrando que 5 mil millones de dólares fueran a los estudiantes para asegurar que pudieran continuar su educación a niveles universitarios. También emite la primera resolución histórica en el año 2008 disculpándose por la esclavitud y la segregación racial de los afroamericanos y, recientemente, en octubre de este año , presentó la Ley de Responsabilidad de Rusia por actividades malignas, en respuesta al envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexei Navalny y a otros crímenes perpetrados contra los opositores políticos del presidente ruso Vladimir Putin.

- Steve, ¿qué crees que va a pasar? Estamos a días de la jornada electoral, todas las encuestas le dan a Biden una gran ventaja, ya tienen mayoría en la cámara de representantes. ¿Cuál es es su opinión sobre lo que sucederá el 3 de noviembre?

- Creo que el 3 de noviembre tendrá la mayor participación en la historia de las elecciones estadounidenses . Habrá muchos demócratas votando fuertemente para restaurar, básicamente, una restauración de la bondad y la civilidad y la decencia y los objetivos orientados a la gente que instaurara Barack Obama y en Joe Biden, tenemos esa oportunidad, el hombre que trabajó con él como vicepresidente para lograr lo que fue una buena era en la política estadounidense. Habrá una gran participación de la gente de Trump, habrá muchas personas de Trump en las urnas, incluidas personas que pueden no ser tan amantes de la paz, ni democráticas como desearíamos. Me temo que habrá mucha tensión y podría haber algo de violencia en algunos lugares de la votación porque las tensiones son altas en Estados Unidos. Pero creo que Biden ciertamente podría obtener la mayor cantidad de votos. Puede tomar algún tiempo después del día de las elecciones, contar todo los votos enviados por correo, los votos ausentes que también llegan por correo, que han sido números récord, y obtener el resultado final. Pero Biden obtendrá la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de estados y ganará la presidencia. Si Donald Trump aceptará y superará la derrota eso es algo que nunca hemos experimentado hasta ahora en Estados Unidos, donde alguien que siendo candidato y derrotado se niega a aceptarlo y trate de mantenerse en el poder. Creo que puede hacer eso. Es un momento muy polémico en un momento muy preocupante en la política estadounidense.

-¿Cree que se resolverán las elecciones esa noche o se necesitarán muchos más días para definir quién será el próximo presidente?

-Creo que Donald Trump no aceptará la derrota, sin importar lo que muestren los números, y los demócratas votan por correo mucho más que los republicanos. Trump ha disuadido a los republicanos de votar por correo, y también les dijo que el Coronavirus no debe preocuparlos que deben ir a votar el día de las elecciones. Entonces, creo que el conteo de los votos reales llegarán después del 3 de noviembre. No sé si Trump aceptará los resultados, creo que intervendrá la corte y entretendrán con más confusiones con lo que tal vez hasta enero no se defina.

-Y Steve, lo que preocupa a todos en el mundo y en los EE. UU. Es si Biden está en buena forma y lo suficientemente fuerte como para convertirse en presidente a su edad con una pandemia, lo cual es algo peligroso. Es un puesto que requiere de fortaleza y gran movilidad necesitas viajar. Entonces, si es así, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuáles son las percepciones dentro del Congreso al respecto? Porque si algo le pasara, Kamala Harris se convertirá en la próxima presidenta de Estados Unidos, la primera mujer en ocupar ese cargo. Entonces, ¿cómo influiría eso en los votantes en el momento de elegir?

-Creo que Joe Biden está en buena forma. Él es mayor, todos somos mayores cada día. Eso es bueno y malo. Él todavía tiene habilidades sobresalientes de experiencia y memoria y conocimiento de los problemas. Y tiene los valores correctos. Y será muy capaz de servir como presidente de los Estados Unidos. No andará agitando los brazos y causando angustia al intimidar y burlar a la gente. Será una influencia pacificadora que necesitamos en este país y en este mundo. Y estará bien y si algo, Dios no lo quiera, sucede, que cuando tienes 77, es más probable que tengas algún tipo de problema de salud que otros. Pero creo que Joe Biden tiene buenos genes y goza de buena salud. Y si Kamala Harris se convierte en presidente, es una mujer muy capaz. Ella será la primera mujer presidenta. Será la primera presidenta de ascendencia afroamericana y asiática, ya sabes, es mitad india y mitad jamaicana y es una mujer muy talentosa.

-Yendo más a asuntos de política exterior. Con una administración Biden, ¿qué pasará con el acuerdo con Irán? Porque la administración Trump abandonó el acuerdo con Irán que Obama y Biden como vicepresidente firmaron en el 2015. Entonces, ¿cree que volverán al acuerdo con Irán?

-Bueno, como dije, esto será la restauración. Y creo que la gente quiere el retorno a la civilidad, a la ciencia y a la lógica. No más discusiones sobre noticias falsas, creando sus propios hechos, Joe Biden querrá volver a entrar en el acuerdo nuclear de Irán, que creo que es bueno para el mundo y para la paz mundial. También será un firme partidario de Israel, como democracia y amigo de Estados Unidos y amigo de las democracias de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, comprenderá que necesitamos una solución de dos estados para que los palestinos tengan un lugar en este mundo y tengan derecho a su propia nación. E intentará ver todo eso, y no lo verá como una ecuación política solo con el propósito de borrar lo que hizo su predecesor. Todo lo que hizo Obama, Trump ha intentado deshacerse. Trump tiene este problema real con Barack Obama esa noche de un gran evento estadounidense, la Cena de Corresponsales, donde Barack Obama se burló de Donald Trump, quien estaba en la audiencia. Por supuesto, Donald Trump había cuestionado su nacimiento diciendo que había nacido en Kenia. Que Barack Obama era un presidente ilegítimo porque no era ciudadano estadounidense. Bueno, comprensiblemente a Obama no le gustó eso y no le gustó el comportamiento de Trump . Trump al llegar al poder borró todo lo que hizo Obama, incluida Obamacare, Acuerdo de París, y el acuerdo nuclear de Irán. Volveremos al acuerdo de París, volveremos al acuerdo de Irán y mejoraremos Obamacare.

-Venezuela y Cuba. Porque también la administración de Obama levantó el embargo a Cuba . Volveran a ser más laxos de ganar Biden?

-Creo que será un poco más laxo. Creo que Cuba volverá a lo que hizo Barack Obama y se comprometerá con relaciones alentado o permitido, los cambios que necesita el pueblo cubano, y tratar al pueblo cubano como nuestros aliados más cercanos.

-China y Rusia. ¿Cuál es el peor enemigo para una administración Biden, Rusia o China?

- Es difícil decir cuál es peor entre Rusia y China. Creo que eso es como decir ¿qué es peor cáncer o enfermedad cardíaca? Ambos son malos. Joe Biden no será la marioneta de Putin. Y creo que desconocemos la profundidad de la relación entre Trump y Putin. Creo que Putin y sus amigos oligarcas rusos tienen mucho dinero que le han prestado a Donald Trump a través de Bancos o directamente. Para Joe Biden cree que Trump es propiedad de Rusia. Pero tenemos que frenar a Rusia que son una fuerza maligna hacia Europa, quieren que Putin quiere recobrar la Unión Soviética. Quiere extender su influencia y las fronteras de Rusia a Bielorrusia. A Ucrania, que ya está hecho. A los estados bálticos Estonia, Lituania y Letonia. Y en los Balcanes, donde ya están activos en Montenegro. Así que creo que debemos defender a nuestros aliados de la OTAN, a nuestros aliados de la Unión Europea y frenar a Rusia con una defensa fuerte, con la OTAN para disuadir sus acciones . China es una potencia económica. Y más peligrosa para nosotros en un frente atómico, Rusia no, Rusia es un país pobre, tienen petróleo, eso es todo. Tienen vodka que consumen la mayor parte. Putin preserva su gobierno con la falta de libertades. Pero en el caso de China tenemos que enfrentarnos a que son una amenaza para el sudeste asiático, y para el mundo con sus políticas para tratar de extender su influencia. Se quieren convertir en potencia número uno del mundo. Así que tenemos que enfrentarnos a ambos con fuerza. Pero Rusia es diferente a China, es un tipo diferente de oposición. Y creo que Biden se mantiene fuerte . Al mismo tiempo, intentará trabajar con ellos siempre que sea posible y volver a hacer un milagro, un líder en derechos humanos y democracia.

-¿Va a ser fácil detener a China ?

-Bueno, la política comercial estadounidense quiere marcas para asegurarnos de que son amigos, comprarnos productos estadounidenses y nosotros compramos productos de los países a los que apoyamos. Tuve el placer de visitar Argentina hace como año y medio, fuimos a algunas de las áreas agrícolas, y sabemos que exportan mucho. Y los agricultores estadounidenses mirarían a Argentina, serían un comprador si Argentina comprara productos estadounidenses. Con suerte podremos tener un embajador capaz de ayudar a facilitar esos acuerdos comerciales y un presidente que lo haga, pero necesitamos saber contra quién competimos. y necesitamos tener éxito.

-China está teniendo una gran influencia en todos los países emergentes y está dando préstamos porque no pueden conseguirlo de ningún otro lugar. ? No debería Estados Unidos estar con los ojos más abiertos sobre eso y tratar de ayudar a esos países para evitar la influencia China en el continente americano? Argentina, tiene una base satélital China en la Patagonia. No debería Estados Unidos tener mayor influencia en la región?

-No hay duda que necesitamos. Trump ha puesto a Estados Unidos en primer lugar, en segundo lugar, incluso en tercer lugar, a sus amigos. América Primero, es realmente la Familia Trump primero, Estados Unidos, segundo, el resto del mundo tercero , pero los profesionales volverán a estar a cargo del Departamento de Estado. El sentido común dice que debemos estar en pie de igualdad con China en el trato económico con sus amigos, y sus amigos no pueden permitirse seguir siendo sus amigos. Y podremos hacer eso. Lo perseguiremos y perseguiremos las cosas de una manera lógica y restauraremos nuestra amistad. Sin embargo, el hecho de que lo hemos tenido anteriormente en todo el mundo, en gran parte se reduce a dólares y centavos, y no solo a fanfarronadas. Trump y Bolsonaro se llevan muy bien, pero tienen el mismo nivel de temperatura, que es de ebullición.

-Yendo al tema de la Corte Suprema ya Amy Barret, será aprobada como nuevo miembro de la Corte? De ser así los demócratas de llegar a la Casa Blanca, ¿ampliaran la corte?

-Creo que definitivamente ella será confirmada como miembro de la Corte Suprema, el Partido Republicano perderá la presidencia, que solo ganó con el voto popular una vez en los últimos 30 años más o menos, el colegio electoral les da la oportunidad de ganar. Pero sin la mayoría de los estadounidenses, votando por ellos. George Bush y Trump no tenían la mayoría, Hillary Clinton tenía 3 millones y más votos. Van a perder el Senado esta vez, en mi opinión, todavía estará cerca en el sentido de los estados, no de la población. Entonces les da esa oportunidad. Pero tendremos que los únicos cargos que ocuparán de los tres poderes será el poder judicial, y han hecho un buen trabajo en cuanto a su filosofía y sus necesidades, poniendo la Corte Suprema a su servicio. Y tienen muchos tribunales de apelaciones que están debajo de la Corte Suprema. Querían más de esos jueces, y nombraron jueces jóvenes y derivados, eso será un problema en los próximos años. Tenemos que luchar. Y creo que cuando obtengamos la mayoría, que creo que lo haremos, creo que debemos analizar si debemos seguir adelante y permitir que eso suceda. O tenemos que responder con nuestros valores. Hoy tendremos básicamente cuatro jueces legítimos. Pero en términos de la corte, no sé qué está pensando Biden. Pero creo que a la gran mayoría de los demócratas les gustaría vernos expandir la Corte Suprema

-Ya más de 200.000 personas han muerto en Estados Unidos. De ganar Biden, ¿qué medidas diferentes tomaría para enfrentar la pandemia ?

-Creo Biden tomará la ciencia como Dios. Y escuchará a la gente en esto El Instituto Nacional de Salud y en el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, y un cirujano general y la ciencia nos guiarán y usaremos máscaras como buenos ciudadanos para proteger a los demás, serán requeridas en ciertas áreas públicas. Creemos y tenemos fe en la ciencia, y si la tenemos, creo que la gente se vacunará, algunos no, hay anti-vacunas en este país que piensan que tienen mercurio, que se usa para preservar vacunas, y no quieren que sus hijos se vacunen contra las paperas o el sarampión, o supongo que incluso contra la polio . Y eso ha ido demasiado lejos. Y mucha gente cree que las vacunas son con las que ha habido problemas, supongo, en algún momento con algunas coincidencias con alguna vacuna. Soy un defensor a ultranza de las vacunas luego de haber padecido polio por no haber sido vacunado. Creo que la vacuna tiene que ser para todos porque es una emergencia nacional, y debe aplicarse en beneficio de otros, al igual que usar una máscara, beneficia a otros tanto o más que a ti. Y necesitamos recordar que estamos aquí por un corto período de tiempo y necesitamos cuidarnos unos a otros. Y si eres irresponsable al propagar el virus, entonces no eres un buen ciudadano. Y si no puedes ser un buen ciudadano por tu propia voluntad, el gobierno debe accionar.

-Con respecto a lo esperable impositivamente, ¿el subir los impuestos no puede empeorar la crisis economica?

-Bueno, Joe Biden deja en claro que se elevarán los impuestos sobre aquellas personas cuyos ingresos anuales superen los USD400.000. Eso es ser muy rico. De hecho, he tenido una vida cómoda, tengo una buena vida pero nunca he ganado cerca de USD400.000. Hay un grupo en Estados Unidos llamado los millonarios patrióticos que se han comprometido a dar un gran porcentaje de su dinero a la caridad y trabajar para que el código tributario sea justo para todos. Los admiro, participo con ellos, no como un miembro activo, sino como un congresista que entiende su metas. Y apoya eso, pero creo que podemos tener un sistema fiscal

-Estuvo en Argentina hace un año, ¿cuáles cree según sus observaciones son las fortalezas y debilidades que tiene nuestro país? Invertiría en Argentina ?

-Bueno, los argentinos con los que interactué fueron muy amables, siempre escuché de Argentina, pero no había tenido la oportunidad de ir. Realmente disfruté de la gente. Y la arquitectura fue interesante. El sistema de parques estaba magníficamente diseñado, lo que apoya a la gente. Sé que hay mucho malestar y mucha pobreza en Argentina. Pero la zona en la que nos alojamos era muy agradable. Hay mucho en América del Sur que los estadounidenses necesitan apreciar y visitar. En lo referido a invertir, el gobierno debe ser seguro, honesto y democrático. Ojalá el gobierno no sea demasiado confiscatorio y permita que la gente pueda tener éxito dentro de restricciones razonables. Argentina tiene el grave problema que es la pobreza extrema que debe solucionar. Con las medidas adecuadas nuestras empresas volverán como ya lo han hecho.

