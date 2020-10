Los videoclip de la campaña de Trump y Biden que son furor en las redes

Faltan sólo 10 días para las elecciones presidenciales en los EEUU, una de las más disputadas en la historia y también una de las más mediáticas. En este escenario, el actual mandatario Donald Trump y su contrincante Joe Biden recibieron apoyo de los artistas y los videoclips ya son furor en las redes.

Para respaldar al republicano se viralizó una versión de la icónica canción mexicana “La Bamba”. En esta ocasión, el tema de la campaña es “La Tramba”, que combina frases en inglés y en español, y apunta al electorado latino.

“Yo no soy socialista, yo creo en la libertad, la libertad”, dice la canción que agrega en inglés a modo de estribillo: “Four more years (cuatro años más) con Trump”. “El presidente de Make America great again”, se escucha en el tema que usa frases la fusión en spanglish a lo largo de los 2:41 minutos del videoclip.

Las imágenes muestran simpatizantes del mandatario con camisetas que dicen “Latinos por Trump”, banderas norteamericanas y protagonistas hispanos. Y termina con la leyenda “El Espíritu del 76”, un sentimiento patriótico que se asocia a la actitud de autodeterminación y libertad individual manifestada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

La Tramba (Voy a votar por Trump) Canción oficial de Trump

Para respaldar a Biden, el video viral es una reversión de ‘Where Is The Love’, casi un himno de lucha internacional, de Black Eyed Peas. En esta oportunidad la banda norteamericana sumó a la cantante y actriz, Jennifer Hudson.

El videoclip incluye partes de un discurso de Biden en agosto de este año en Milwaukee, Wisconsin, sobre la importancia de estas elecciones combinadas con la reversión de la canción. La estética está cargada de dramatismo, en blanco y negro.

Black Eyed Peas y Jennifer Hudson, en el video clip de apoyo a Joe Biden

“Podemos elegir el camino de enojarnos más. Estar menos esperanzados, más divididos. Un camino de sombras y sospechas O, o podemos elegir un camino diferente y juntos. Aprovechemos esta oportunidad para sanar. Para reformarnos, para unirnos. Un camino de esperanza y luz. Esta es una elección bisagra” , se escucha a Biden. “Esto determinará cómo se verán los EEUU por mucho mucho tiempo. El carácter está en la boleta. La compasión. La decencia. La ciencia. La democracia. Todo está en la boleta. La elección no puede ser más clara”, agrega.

Black Eyed Peas y Jennifer Hudson toman las palabras del demócrata y las mezclan con el clásico y emotivo “Gente matando, gente muriendo, niños lastimados, escúchalos llorar ¿Puedes llevar a la práctica lo que predicas? ¿Pondrías la otra mejilla? Padre, padre, padre ayúdanos, guíanos desde arriba porque la gente me hace, me hace dudar, ¿dónde está el amor? ¿Qué está pasando en el mundo mamá, la gente vive como si no tuvieran madre…”

Voto anticipado

Estados Unidos rompió récords en volumen de votos por anticipado a menos de dos semanas para las elecciones presidenciales, con más de 35 millones de sufragios ya emitidos, aunque en algunos estados crece la preocupación sobre posibles problemas en el trámite de las boletas por correo.

Diez días antes de la fecha oficial para que el pueblo estadounidense elija entre el actual presidente, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, ya se ha alcanzado el 70% del volumen total de votos por anticipado que se emitieron en las elecciones de 2016, según un análisis publicado este martes por el diario The Washington Post.

Las votos emitidos hasta ahora por adelantado suponen, además, el 25% de los 136 millones de votos que se contaron en total en las elecciones de 2016, cuando Trump se impuso a la demócrata Hillary Clinton.

