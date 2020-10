Michelle Obama volvió a la campaña presidencial con duras críticas a Donald Trump

En la imagen, la ex primera dama de EE.UU., Michelle Obama. EFE/Martin Sylvest/Archivo

Michelle Obama es la figura pública con mayor imagen positiva en el país, más allá de que algunas voces argumenten que ese es el caso porque nunca tuvo un cargo propiamente dicho. La ex Primera Dama es aversa a formar parte del debate político diario y realiza sus apariciones a cuentagotas. Por ello, cada vez que lo hace sus palabras se convierten en noticia.

La última intervención de esta naturaleza había teido lugar durante la Convención Demócrata, cuando discurso fue catalogado por muchos como el mejor de los cuatro días. Ahora, tras semanas de silencio, la campaña de Biden ha divulgado un nuevo video en el que la ex Primera Dama habla por 24 minutos en lo que dieron a conocer como el “argumento de cierre de la campaña”.

Michelle Obama habla de manera apasionada y coloquial durante toda la duración del video, sin dejar de mirar a cámara por un instante. La premisa de su mensaje está centrada en la imposibilidad de confiar en el presidente Donald Trump para lidiar con los principales desafíos que enfrenta el país: la pandemia de Covid-19 y las tensiones por la desigualdad racial.

“Simplemente no podemos confiar en nada de lo que nos dice el Presidente, todas son mentiras (…) Han pasado siete meses y todavía no tenemos un plan para este virus. Siete meses más tarde, y aún no usa la máscara de manera consistente, ni le pide a sus seguidores que se la pongan, incluso sabiendo que esas acciones simples pueden salvar innumerables vidas”, expresa Obama.

En otro pasaje de su locución, Obama abordó el incremento de los conflictos raciales y la violencia que ha tenido lugar en el país durante los últimos meses. En este caso, Obama acusa al Presidente y a sus partidarios de “instalar miedos acerca de las personas negras y marrones”, de mentir acerca de cómo “la diversidad va a destruir los suburbios” y de “imponer la violencia y la intimidación en manifestaciones que son mayoritariamente pacíficas”.

“Lo que el Presidente está haciendo es moralmente incorrecto, falso y racista”, agregó.

Al hablar directamente del Presidente Trump, Obama lo critica con dureza afirmando que “el país está en caos porque tenemos un Presidente que no está a la altura de su trabajo”. Luego reflexiona diciendo que en sus ocho años en la Casa Blanca aprendió que “las políticas de un Presidente reflejan directamente sus valores”. Y, según ella, Joe Biden “es un buen hombre que entiende el sufrimiento del ciudadano común”.

Durante el mensaje, la ex Primera Dama no hace referencia a la internación de Donald Trump. Sin embargo, cuando compartió el video en sus redes sociales aclaró que ello responde al hecho de que había sido grabado antes de que Trump diera positivo de COVID-19 y que pensó mucho antes de divulgarlo en estas circunstancias, pero que creía necesario dar su punto de vista.

Según el último sondeo de popularidad, realizado en agosto de este año, Michelle Obama cuenta con una imagen positiva del 60%, esto implica que tiene 22 puntos más que el actual presidente Donald Trump y 14 puntos por encima del candidato demócrata, Joe Biden. Cuando la encuesta se acota a votantes demócratas, la imagen positiva de la esposa de Barack Obama asciende al 91 por ciento.

