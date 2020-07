Donald Trump declaró el estado de emergencia en Texas por el impacto del huracán Hanna

Una calle inundad en Corpus Christi, Texas. (Annie Rice/Corpus Christi Caller-Times via AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo el estado de emergencia en el estado de Texas debido al impacto del paso del huracán Hanna durante las últimas horas por más de una treintena de condados del país, según informó este domingo la Casa Blanca.

“Hoy, el presidente Donald Trump ha anunciado una situación de emergencia en el estado de Texas y ha ordenado el ofrecimiento de ayuda federal”, según el comunicado.

Con la autorización, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) recibe permiso para identificar, movilizar y proporcionar a su discreción el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia.

Una mujer observa los daños en el puerto donde estaba guardad su embarcación en Corpus Christi (AP Photo/Eric Gay)

Un día después de rugir en tierra como un huracán, Hanna azotó la costa del Golfo de Texas el domingo con fuertes vientos y lluvias torrenciales que destruyeron barcos, inundaron las calles y dejaron sin electricidad en una región que ya se tambaleaba por un aumento en los casos de coronavirus.

Bajada a una tormenta tropical, Hanna pasó sobre la frontera entre Estados Unidos y México con vientos cercanos a 50 mph (85 kph), dijo el Centro Nacional de Huracanes. Descargó más de 12 pulgadas (30 centímetros) de lluvia en partes del sur de Texas y el noreste de México.

Un bote se hunde en un canal de la isla North Padre, Texas. (Annie Rice/Corpus Christi Caller-Times via AP)

Las comunidades fronterizas cuyos sistemas de atención médica ya estaban tensos por los casos de COVID-19, con algunos pacientes trasladados por avión a ciudades más grandes, se encontraron bajo asedio del primer huracán de la temporada del Atlántico 2020. No hubo informes inmediatos de muertes en ninguno de los lados de la frontera.

El doctor Ivan Meléndez, la autoridad de salud en el condado de Hidalgo, Texas, estaba tratando a un paciente durante la noche en un hospital cuando él y una enfermera notaron que el agua caía por una pared y se acumulaba en el piso. El agua fluía a través de un respiradero en la habitación, que se había adaptado con un ventilador para crear presión negativa y evitar que el virus se propagara por el hospital.

Un hombre en la costanera de Corpus Christi, Texas. (Annie Rice/Corpus Christi Caller-Times via AP)

Henry Van De Putte, CEO de la filial de la Cruz Roja en el Golfo de Texas, dijo que la organización abriría más refugios con capacidad reducida para garantizar el distanciamiento social. Los voluntarios y las personas que buscan refugio se someterán a controles de temperatura, y se asignará un profesional médico a cada ubicación, dijo.

Una tienda Walgreens inundada en Corpus Christi, Texas. (Annie Rice/Corpus Christi Caller-Times via AP)

Un edificio comunitario conocido como el “Domo” en Mercedes, Texas, fue reservado para los evacuados que dieron positivo para COVID-19 o fueron expuestos al virus. En toda la región, también se abrieron refugios en hoteles, escuelas y gimnasios.

Van De Putte enfatizó que las personas no deben retrasar la búsqueda de ayuda debido al virus. “Sí, el coronavirus proporciona riesgo, pero también lo hace el agua de inundación, no tiene electricidad, no necesita medicamentos”, dijo. “Estamos haciendo todo lo posible para que sea un entorno seguro”.

Los estados costeros lucharon esta primavera para ajustar los planes de emergencia de huracanes para dar cuenta del virus, y Hanna fue la primera gran prueba. El gobernador Greg Abbott dijo el sábado que algunas personas que necesitan refugio recibirán habitaciones de hotel para mantenerlas separadas de otras.

Charles Pecce, 70, y su esposa Sharon Becca, 76, sobservan su casa destruida en Port Mansfield, Texas (REUTERS/Adrees Latif)

Hanna voló a tierra como una tormenta de categoría 1 a última hora de la tarde del sábado con vientos de 90 mph (145 kph) no lejos de Port Mansfield, que está a unas 130 millas (210 kilómetros) al sur de Corpus Christi.

Más de 150.000 personas quedaron sin suministro eléctrico el domingo en todo el sur de Texas, incluidos Corpus Christi, Harlingen y Brownsville, dijeron funcionarios de servicios públicos.

El Art Museum de South Texas inundado en Corpus Christi, Texas. (Annie Rice/Corpus Christi Caller-Times via AP)

Corpus Christi está en el condado de Nueces, donde 60 bebés dieron positivo para COVID-19 del 1 al 16 de julio. Más al sur, en el condado de Cameron, se han reportado más de 300 casos nuevos casi a diario durante las últimas dos semanas. La semana pasada también ha sido la más mortal de la pandemia en el condado.

Hanna llegó casi tres años después de que el huracán Harvey tocó tierra al noreste de Corpus Christi. No se esperaba que Hanna fuera tan destructiva como Harvey, que mató a 68 personas y causó daños estimados en 125 mil millones en Texas.

(Con información de Europa Press y AP)

