Thomas Macias expresó su arrepentimiento por no cuidarse del COVID, un día después falleció

Thomas Macias era un camionero de 51 años de Lake Elsinore, California. Cuando la pandemia del coronavirus golpeó a Estados Unidos, él fue muy cuidadoso: practicó el distanciamiento social, y utilizaba mascarillas. Él tenía diabetes y además le preocupaba la salud de su madre.

Sin embargo, conforme el estado fue relajando sus restricciones, Macias también lo hizo. Pero el hombre de 51 años se arrepintió de esto, pues a principios de junio asistió a una fiesta y un par de semanas después dio positivo a la prueba del COVID-19.

Macias se tomó el tiempo de escribir un mensaje a sus amigos de Facebook en el que les advirtió acerca de los peligros de no seguir con los cuidados. El hombre declaró que lo peor fue poner en peligro al resto de su familia.

“Algunos de ustedes saben, pero la mayoría no. Me equivoqué, salí hace un par de semanas y contraje el coronavirus. El lunes me hice la prueba y se confirmó el jueves. Debido a mi estupidez, puse en peligro la debilidad de mi madre, mis hermanas y mi familia. Esa ha sido una experiencia muy dolorosa. Esto no es broma. Si tienen que salir, lleven una mascarilla y practiquen el distanciamiento social. No sean unos malditos idiotas como yo”, expresó Macias.

En este último mensaje el hombre agradeció las atenciones que sus amigos habían tenido con él y todo el apoyo que recibió a lo largo de los días difíciles.

“Gracias a todos mis amigos que me han traído comida, y a todos los que han estado allí para mí. Espero que con la ayuda de Dios pueda sobrevivir a esto. Los amo a todos”, finalizó Macias, un día antes de morir.

De acuerdo con su cuñado Gustavo Lopez le dijo al portal de CNN, antes de la parrillada en la que se contagió, Macias no había salido. No obstante, era una persona muy amigable y se había sentido muy aislado, por lo que decidió hacer una visita a sus amigos.

“A donde quiera que iba hacía amigos al instante. Extrañaba a sus amigos y extrañaba a su familia. Entonces, tan pronto como levantaron algunas de las restricciones, se sintió libre y desafortunadamente fue a esta reunión para estar con sus amigos y este fue el resultado”, explicó el cuñado.

Pero el error no fue mayoritariamente de Macias, sino de una de las personas que asistió a la reunión: un hombre decidió ir a pesar de saber su diagnóstico positivo. De acuerdo con Lopez, el hombre pensó que no podría contagiar a nadie, pues él no presentó síntomas.

“Entendemos que un caballero lo había llamado y le había dicho ‘oye, estaba en la fiesta, sabía que era positivo. No le dije a nadie’. Creo que el caballero lamentaba no haberle dicho a todos, y estaba llamando a las personas que estaban en la fiesta para recomendarles que se hicieran la prueba”, agregó el cuñado.

Macias estaba molesto con la persona que fue a sabiendas, pero se culpó a sí mismo, y lo que más le preocupaba era la salud del resto de su familia, según Danielle Lopez, su sobrina. “Mi tío siempre puso a todos antes que a él mismo”, dijo la sobrina a Buzzfeed News.

Macias se hizo la prueba el lunes 15 de junio, obtuvo sus resultados el jueves 18, el mismo día que sus síntomas empeoraron.

“Estaba empezando a sentirse mejor el viernes, y luego el sábado llamó para decir que le estaba costando mucho respirar. Fue entonces cuando dio un giro para peor”, dijo Danielle.

El domingo 21 de junio llamó a su mamá desde el hospital, pero ella lo animó y le dijo que lo vería cuando saliera del hospital. Pero esto no pasó y Macias falleció ese mismo día.

