Creadora de contenido denunció una oferta millonaria para que famosos respalden a Abelardo de la Espriella en redes sociales

Días antes de la segunda vuelta se habló de un plan para favorecer a la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella que involucra a famosos - crédito @soykristal / TikTok

La creadora de contenido y cantante colombiana conocida como Kristal afirmó que la campaña de Abelardo de la Espriella está ofreciendo una suma millonaria a artistas, influenciadores y actores para que digan públicamente que votarán por él en la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026.

Con esta práctica, según su relato en redes sociales, se buscaría posicionar al abogado y especialmente a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, además de atacar a sus rivales en plena contienda electoral.

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De acuerdo con el testimonio difundido por Kristal, el contacto no se haría de forma directa en nombre del abogado, sino a través de creadoras de contenido de Bogotá que se acercan a figuras públicas con una oferta pagada.

La joven indicó que la propuesta es la siguiente: “Les dicen como: ‘Un grupo de empresarios reunió plata para pagarle a creadores y creadoras de contenido para hacerle campaña a...” No, ellas no dicen que a Abelardo. No, no, no, es que obvio, pues cómo uno le va a hacer campaña a un impresentable de esos. Ellos se van por la fórmula vicepresidencial. ‘Le queremos hacer campaña a la fórmula de Abelardo, que es un señor supercentrado’”.

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La denunciante sostuvo que a los posibles participantes les piden sus tarifas para piezas en redes como reels y TikTok y que la oferta incluye el pago de publicaciones para respaldar al compañero de fórmula de De la Espriella.

El ofrecimiento para los famosos no se hace a nombre de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, sino de otros creadores de contenido - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Kristal dijo que la estrategia busca desacreditar a Iván Cepeda y Aida Quilcué

En el video, la artista describió la operación como una “propuesta indecente” y aseguró que quienes hacen el acercamiento presentan la campaña como una opción de centro. Según su versión, ese encuadre sería parte de un intento de reposicionamiento político para no identificarse con la extrema derecha.

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La creadora de contenido también cuestionó que, de acuerdo con lo que otras creadoras de contenido le habrían contado, la estrategia no se centra en difundir propuestas de gobierno. En cambio, afirmó que el objetivo sería “demonizar el otro lado”, refiriéndose a la campaña de la izquierda.

Kristal advirtió a sus seguidores que no les debería extrañar ver en los próximos días a influenciadores apoyando a la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella: “No se te haga raro que tu influencer good vibes, aesthetic, clean look, venga en estos días por acá a hablarte desde su humilde y comprada opinión sobre este candidato. No te extrañes, de verdad, porque esto es una realidad”.

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De acuerdo con la cantante, varios famosos han aceptado el ofrecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Kristal aseguró a ella la buscaron en la primera vuelta para una campaña pagada

La cantante afirmó además que en la primera vuelta electoral ya había sido contactada para recibir dinero con fines políticos, teniendo en cuenta su sólida base de seguidores. Según relató, en esa ocasión el acercamiento fue para hacer campaña a favor de Paloma Valencia, candidata del uribismo.

Kristal dijo que conserva las conversaciones de la propuesta: “A mí en la primera vuelta me contactaron de Paloma Valencia para pagarme. Tengo las pruebas, o sea, pantallazo”, afirmó en su publicación, donde también calificó ese tipo de práctica como “lo más bajo”, sin distinguir entre candidatos o sectores.

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La influencer afirmó que Paloma Valencia también pagaba estas campañas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Su crítica no se limitó a aquellos que pagan por el contenido político. También cuestionó a quienes aceptan difundir ese mensaje a cambio de dinero, al considerar que se trata de una forma de comprar la visión de país de los creadores de contenido: “A mí me parece lo más bajo, de verdad. O sea, por cualquier candidato, cualquier candidato que lo haga y pague por eso me parece... Y que tú te dejes comprar, que tú dejes comprar tu visión de país, me parece tenaz. Entonces, nada, si ven algo por ahí, movimientos extraños, me cuentan”.

La denuncia pública de Kristal recibió gran respaldo de los internautas, que hicieron comentarios como: “Es verdad, María Camila también contó que le ofrecieron 4 millones por hacerle campaña 😬 y ella dijo que no” y “Qué vergüenza este tipo de actos”.

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