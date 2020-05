Expertos relativizaron los avances del laboratorio Moderna en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus

Un letrero en la sede de Moderna Therapeutics, que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus (COVID-19), en Cambridge, Massachusetts, EEUU (REUTERS/Brian Snyder)

Analistas consultados para un artículo en el medio especializado en ciencia Stat News relativizaron este martes el anuncio del laboratorio estadounidense Moderna sobre una nueva vacuna contra el coronavirus, lo que generó una caída en la cotización de las acciones de la compañía y llevó desconfianza general a los mercados, que se habían entusiasmado con el supuesto avance en la lucha contra la pandemia.

El lunes Moderna había declarado que su vacuna había superado la primera fase de pruebas y mostraba resultados alentadoras, lo que llevó a Wall Street a fuertes subas en la apertura de la plaza, empujado por un crecimiento de casi el 20% de los papeles de la la farmacéutica, que a su vez anunció una oferta de acciones de 1.340 millones de dólares para financiar el desarrollo del fármaco.

Específicamente la empresa indicó que su vacuna, la primera en ser probada en Estados Unidos, produjo anticuerpos protectores en un pequeño grupo de voluntarios sanos.

Pero los expertos citados por Stat NEWS mostraron escepticismo ante el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, que dirige el estudio de Moderna a través del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergénicas (NIAD), no se ha pronunciado al respecto, y porque los resultados que ha divulgado el laboratorio corresponden a sólo 8 de 45 participantes de la prueba.

Moderna “aún no ha llevado una vacuna al mercado, pero tiene una variedad de vacunas para enfermedades infecciosas en su cartera. No publica sobre su trabajo en revistas científicas. Lo que se sabe ha sido divulgado en notas de prensa. No es suficiente para generar confianza en la comunidad científica”, señala el artículo de Stat News.

En definitiva, la prueba preliminar de la vacuna “no proporciona datos críticos para evaluar su eficacia”, indica el artículo.

El informe de la publicación de noticias de salud hizo finalmente bajar las acciones de la empresa de biotecnología que tiene su sede en Cambridge, en Massachusetts, un 10,4% y borró las modestas ganancias del el índice de referencia S&P 500 y llevó al Dow Jones a una caída del 1,59%.

Precisamente llama la atención sobre el fulgurante recorrido en bolsa de la farmacéutica fundada en 2010 “que actualmente vende cero productos” y que este martes, pese a haber descendido, tiene un valor de mercado de 26.000 millones de dólares tras haberse revalorizado casi un 280% en los últimos tres meses, coincidiendo con el brote de la pandemia, indicó el analista Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota.

Estados Unidos sigue siendo el mayor foco del mundo de la pandemia con más de 1,5 millones de casos y al menos 91.000 muertes, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins.

