Irlandeses devolvieron un favor a comunidades indígenas de EEUU 173 años después

La comunidad Navajo tienen la mayor tasa de infección per cápita en Estados Unidos (Foto: Archivo)

La pandemia de coronavirus ha traído consecuencias devastadoras para Estados Unidos, y mucho más para las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. De esta última comunidad, los Navajo han sufrido 2373 contagios de COVID-19 y 73 muertes debido a la enfermedad en un conteo hecho hasta el pasado 3 de mayo.

Según datos de la revista Time la Nación Navajo tiene una de las tasas de infección per cápita más altas del país. El primer caso reportado fue el 17 de marzo, y desde ahí los números han ido al alza. El 40% de la gente que habita en la nación, no tiene acceso a agua potable en sus casas y el 10% no tiene electricidad.

Pero los irlandeses recordaron un gesto de amistad que la nación nativa americana, Choctaw, tuvo en 1847 y decidieron regresar el favor. Es por eso que decidieron apoyar una colecta en la página de GoFundMe para llegar a los USD 3 millones y donarlos a la comunidad estadounidense. Hasta este miércoles la campaña estaba a punto de alcanzar su meta, pues ya llevan USD 2 millones 772.490 recabados.

La gente de Irlanda recordó la llamada “Hambruna irlandesa de la patata”, la cual empezó en 1845. Dos años después, a pesar de que la comunidad indígena también estaba sufriendo al ser desplazados de sus hogares, decidieron hacer una donación de USD 170, para ayudar a la gente de Irlanda, esta cantidad hoy en día equivale a USD 5.000.

La Nación Navajo recibió mucha ayuda de la gente de Irlanda (Foto: Twitter@clahchischiligi)

“No mucho antes de la Gran Hambruna en Irlanda, 60.000 nativos americanos, incluido el pueblo Choctaw, habían sufrido la experiencia del Sendero de las Lágrimas. La muerte de muchas personas en el Sendero de las Lágrimas despertó empatía por los irlandeses en su momento de necesidad. Por lo tanto, el Choctaw extendió 170 dólares de ayuda de socorro”, explicó un comunicado dentro de la página.

“173 años más tarde, hasta hoy, el favor se devuelve a través de generosas donaciones del pueblo irlandés a la Nación Navajo durante nuestro tiempo de crisis. Un mensaje del donante irlandés, Pat Hayes, enviado desde Irlanda al otro lado del océano: ‘¡Desde Irlanda, 170 años después, se devuelve el favor! A nuestros hermanos y hermanas nativos americanos en su momento de dificultad’”, agregó.

“Vi que los irlandeses comenzaban a donar y compartir la historia de Choctaw Nation y la simetría histórica realmente me afectó. Enviar el monto real de USD 170 personalmente después de aproximadamente 170 años se sintió como el tributo correcto a lo largo de los siglos”, contó al portal de NBC News Paul Hayes, originario de Tipperary, Irlanda.

El jefe Gary Batton de la Nación Choctaw, explicó que se siente contento al ver que la generosidad de sus antepasados inspiró donaciones y que la adversidad sacó lo mejor de la gente.

Un mural advierte a la Nación Navajo acerca del COVID-19 (Foto: REUTERS/Andrew Hay)

“Nos complace, y tal vez no nos sorprende en absoluto, saber de la ayuda que nuestros amigos especiales, los irlandeses, están brindando a las naciones navajo y hopi. Nuestra palabra para su acto desinteresado es ‘iyyi kowa’, significa servir a los necesitados. Nos hemos convertido en espíritus afines con los irlandeses en los años posteriores a la hambruna irlandesa de la papa. Esperamos que los pueblos irlandeses, navajos y hopi desarrollen amistades duraderas, como nosotros. Compartir nuestras culturas hace que el mundo crezca”, expresó Batton en un mail al portal de noticias.

Pero este no ha sido el único gesto de hermandad que Irlanda ha mostrado, pues en 2017 fue presentada una escultura de nueve plumas de águila llamada Kindred Spirits en Bailick Park en Midlton, Condado de Cork. El año siguiente el primer ministro Leo Varadkar visitó la nación ubicada en Oklahoma.

La recaudación de fondos comenzó el pasado 15 de marzo en nombre del Fondo de Educación del Proyecto Rural de Utah. El dinero se utilizará para comprar alimentos, suministros médicos, y equipo de protección personal.

