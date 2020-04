Hombre fue detenido en Brooklyn por robar del correo cheques de ayuda por coronavirus

El hombre fue visto por policías del departamento de Nueva York (Foto: REUTERS/Stefan Jeremiah)

La semana pasada fue anunciado que la ayuda económica ya había sido depositada a cuentas bancarias de quienes solicitaron el estímulo. Mientras que quienes no tenían una cuenta de banco, recibirían los cheques de ayuda económica a través de su correo.

Un hombre que se quiso aprovechar de este hecho, fue arrestado el pasado martes en Brooklyn. Según el portal de noticias de ABC, Feng Chen de 31 años, robó cheques del correo de varias personas ese mismo día y fue atrapado durante otro intento.

Policías del departamento de Nueva York, vieron a Chen revisar un contenedor de recolección médica en una oficina cerrada en Sunset Park, la madrugada del 28 de abril. Momentos después, el hombre caminó hacia un edificio residencial y examinó el correo que estaba en la puerta.

Después de esto, Chen caminó hacia un área resguardada de un segundo edificio residencial y tomó el correo, según los oficiales. Momentos después, el hombre se percató de la presencia de los policías y tiró el correo en el piso.

El robo fue perpetrado cerca de Sunset Park, en Brooklyn (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

Pero ya era tarde, los policías dejaron su vehículo, y vieron un bulto en la chamarra de Chen, por lo que prosiguieron a inspeccionarlo. Ahí descubrieron que el hombre tenía en su posesión numerosas tarjetas de crédito, más correo y nueve cheques con diferentes nombres. Estos sumaban la cantidad de USD 12.000, los cuales eran parte de la ayuda que el gobierno está dando.

Al buscar su nombre en el sistema, los uniformados descubrieron que Chen tenía una orden de detención para un caso criminal que involucraba robo de identidad. Ahora, Chen fue acusado con posesión de propiedad robada, intrusión criminal a nivel estatal y con robo de correo a nivel federal.

“Para muchas familias, estos controles de estímulo son un salvavidas en estos tiempos difíciles y cualquiera que intente cortar ese salvamento enfrentará todo el peso de la ley. Esta oficina procesará enérgicamente a todos aquellos que buscan aprovecharse de la crisis de salud pública”, aseveró en una declaración Richard P. Donoghue, fiscal estadounidense para el Distrito Este de Nueva York.

El gobierno aprobó una ayuda de USD 2.2 billones (Foto: REUTERS/Rick Wilking)

Aunado a esto, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos emitió una advertencia acerca de posibles intentos de robos de los cheques de estímulo fiscal. Por lo que recomendó que servicios policiales “ejerzan una mayor vigilancia”.

Fue el miércoles 15 de abril que alrededor de 80 millones de personas recibieron el dinero, gracias al paquete de estímulo económico de USD 2.2 billones que fue aprobado para mitigar el impacto del COVID-19 en la economía.

Los pagos llegaron primero a los ciudadanos que facilitaron información bancaria cuando completaron su declaración de impuestos en 2018 o 2019. Después de realizar estos depósitos directos, el gobierno tiene planeado enviar cheques impresos por correo postal al resto de contribuyentes elegibles, un proceso que podrá tardar hasta principios de junio.

Sin embargo, hay buenas noticias para quienes no quieran esperar tanto tiempo. Y es que el Instituto de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ha lanzado distintas herramientas en línea para recibir antes el pago, o rastrear el dinero. Se dirigen especialmente a aquellos trabajadores que habitualmente no están obligados a presentar una declaración, o a quienes sí la hicieron pero no indicaron sus datos bancarios.

Se trata de la herramienta en línea “Get my payment” lanzada específicamente por el IRS para que los contribuyentes puedan proporcionar sus datos bancarios, y así, recibir el pago de forma más rápida que el cheque impreso. Para poder utilizar la aplicación, es necesario haber presentado una declaración de impuestos en 2018 o 2019.

