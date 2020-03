La senadora por el estado de Minnesota, Amy Klobuchar, se bajó este lunes de la carrera por la candidatura presidencial del partido demócrata. Según consignó The Associated Press, Klobuchar planea apoyar al ex vicepresidente Joe Biden, que volvió al frente de la carrera el pasado sábado con una resonante victoria en las primarias de Carolina del Sur. De hecho, The Guardian informó que planea viajar a la ciudad de Dallas, en Texas, esta noche y participar junto a él en un evento de campaña.