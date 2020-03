Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, ya había recobrado las esperanzas el sábado gracias a su gran victoria en la definición de Carolina del Sur. Después de decepcionar en las primeras tres elecciones de Iowa, New Hampshire y Nevada, el ex vicepresidente de Barack Obama finalmente logró detener la hemorragia el sábado, obteniendo con casi la mitad de los votos emitidos (48,4%), más del doble de Bernie Sanders (19,9%), quien quedó segundo. El retiro de Buttigieg le dará aún más aire.