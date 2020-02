“Sí, conmutamos la sentencia de Rod Blagojevich”, dijo Trump a los periodistas justo antes de abordar el Air Force One para un viaje de cuatro días a la costa oeste, donde tiene previsto celebrar tres mitines de campaña. “Estuvo ocho años en la cárcel, mucho tiempo. Parece una persona muy amable, no lo conozco”, agregó, citado por The New York Times.