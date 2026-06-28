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Tigre escapa de santuario de Semarnat en Tepetlaoxtoc, Edomex: mantienen alerta en tres comunidades

Autoridades municipales, Protección Civil y corporaciones estatales realizan un operativo para localizar al felino

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Tigre escapa de santuario de Tepetlaoxtoc, Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tigre adulto escapó del Centro de Resguardo administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y protección civil.

La fuga del felino mantiene en alerta a habitantes de al menos tres comunidades cercanas, debido al riesgo que representa la presencia del animal en zonas habitadas.

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La presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, emitió un mensaje urgente a través de sus redes sociales para informar a la población sobre la situación y pedir extremar precauciones.

“Buenas noches vecinos, hago este comunicado. Como ustedes saben, en San Bernardo se tiene un resguardo de animales por parte de la Semarnat y desafortunadamente se escapó el tigre que estaba ahí”, señaló la alcaldesa en una transmisión en vivo.

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Comunidades en alerta por fuga de tigre

La presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez emite un comunicado oficial a la ciudadanía. El mensaje advierte sobre un tigre que se encuentra fuera de su resguardo en la localidad. La comunicación solicita a los residentes mantener la calma, evitar acercarse al felino si lo ubican, no intentar capturarlo y reportar su avistamiento de inmediato a las autoridades competentes.

Las autoridades municipales indicaron que el llamado preventivo está dirigido principalmente a los habitantes de las comunidades de San Bernardo Tlalmimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chiautzingo.

Ante el riesgo, el gobierno municipal pidió a la población mantenerse dentro de sus hogares y reforzar medidas de seguridad básicas mientras continúan las labores de búsqueda.

La alcaldesa insistió en que los vecinos deben mantener cerradas puertas y ventanas para evitar cualquier incidente en caso de que el felino se acerque a zonas habitadas.

Protección Civil y seguridad pública despliegan operativo

Tras el reporte de la fuga, personal de Seguridad Pública municipal y elementos de Protección Civil iniciaron un operativo de búsqueda en caminos, terrenos y zonas cercanas al centro de resguardo animal.

Asimismo, el gobierno municipal informó que ya se notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), dependencias que participarán en las labores de localización y captura del tigre.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no intentar acercarse al animal bajo ninguna circunstancia y reportar inmediatamente cualquier avistamiento a los números de emergencia.

Centro de resguardo se ubica cerca de zonas habitadas

Aunque la alerta principal se mantiene en tres comunidades rurales, el centro de resguardo administrado por Semarnat se localiza aproximadamente a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Tepetlaoxtoc, por lo que existe preocupación entre los habitantes de la región.

La ubicación del santuario también mantiene atentos a municipios cercanos debido a la cercanía con importantes vías de comunicación.

Tepetlaoxtoc se encuentra cerca de la carretera federal México-Veracruz, en el tramo México-Calpulalpan, mientras que la cabecera municipal de Texcoco está a tan solo 11 kilómetros del lugar donde ocurrió la fuga del tigre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrió el escape del felino ni cuánto tiempo lleva fuera del centro de resguardo. Tampoco se reportan personas lesionadas o ataques relacionados con el incidente.

El gobierno municipal reiteró que continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con la captura del tigre y pidió a la población seguir únicamente la información difundida por canales oficiales para evitar rumores o desinformación.

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