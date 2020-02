Yocheved Shoshan, de 10 años, murió en el atentado y su hermana Miriam, de 15 años, resultó gravemente herida. Este es parte del testimonio de su madre, Esther Shoshan: “Estaba arriba esperando a mis cuatro hijas. Queríamos sentarnos abajo, donde es más espacioso, cerca de las ventanas, pero estaba demasiado lleno. Mis otras dos hijas habían ido a estacionar el auto. Miriam y Yocheved, bajaron al nivel inferior para pedir nuestra comida. En ese momento hubo una explosión enorme. El lugar se oscureció. La gente comenzó a gritar: '¡Pigua! ¡Pigua! (ataque terrorista). Estaba shockeada. Me costó reaccionar. Escuché que había alguien que gritaba: `¡Salgan! ¡Salgan! Puede haber otra explosión´. Corrí desesperada escaleras abajo para buscar a mis hijas. Estaba todo destruido, caía agua de todos lados y había un olor terrible. Vi partes de cuerpos por todas partes, un brazo, una cabeza. Me tiré al suelo para encontrar alguna señal de mis chicas. No veía nada claro. Mis dos hijas que habían ido al estacionamiento llegaron segundos después de la explosión. La mayor entró y encontró a Miriam y Yocheved. Estaban en llamas. Se las arregló para apagar el fuego y justo llegaron los rescatistas y la sacaron del lugar. A mí también me arrastraron afuera. Yo gritaba `¡Mis chicas, mis chicas!´ y forcejeaba para que me dejaran buscarlas. Me subieron a una ambulancia y me sacaron del lugar. Cuando me desperté en el hospital me enteré de la tragedia”.