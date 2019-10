El mes pasado Gondal pidió que la dejaran retornar a su hogar en Walthamstow, en el noreste de Londres. “El pueblo británico tiene miedo, no quieren tratar con nosotros, pero deben hacerlo. No podemos quedarnos en este campo por el resto de nuestras vidas. No somos una amenaza a su sociedad, sólo queremos viviar una vida normal”, dijo, de acuerdo al periódico The Sun.