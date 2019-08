– Con Desperate Housewives fueron diez años de mi vida en los que también busqué mi mayor potencial. Iba a trabajar, decía mis diálogos, y me iba, hasta que me di cuenta de que realmente no tenía ningún control aunque fuera el show más grande del mundo en aquel momento. Me di cuenta de que no podía controlar las tomas que iban a usar o quién iba a ser elegido como mi pareja ni la música o cómo estaban editadas mis escenas. Y yo siempre miraba la gente que estaba detrás del monitor preguntándome quiénes eran. De a poco me fui enterando de que eran actores que terminaron siendo productores o directores. Y la verdad, yo siempre fui una especie de directora en mi cabeza. Me apasiona el lado de la producción y te diría que aproveché Desperate Housewives como si hubiera sido mi mejor escuela del cine. Prestaba atención a dónde ubicaban las luces, dónde iba la cámara, qué hacían con los lentes y supe que yo también quería tener mucho más control del producto final.