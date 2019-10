En los últimos 40 años, varios generales, activos o retirados se han lanzado al ring con la esperanza de ganar la presidencia. Sin embargo, ninguno logró causar una gran impresión, y mucho menos llegar a la etapa de desempate. Hoy, con los mulás y sus burocratas en gran medida desacreditados, los militares pueden tener una mejor oportunidad esta vez, al menos dentro del movimiento khomeinista. De hecho, los grupos informales que promueven la idea de un presidente militar para el régimen islamico ya están avanzando. Un grupo de exiliados en Florida, liderado por un ex diplomático de alto rango, está haciendo campaña para el general Soleimani, quien también ha sido celebrado por un comentarista persa de la BBC como “un comandante sufí”. Otro grupo dirigido por un profesor de la Universidad Irani-Americana en Nueva Jersey está haciendo campaña para reclutar al general Baqeri con la ayuda de varios oficiales retirados del IRGC.La razón detrás de estas campañas incipientes es que sería mejor dejar que quienes detentan el poder real en Irán también lo ejerzan dentro de un contexto transparente y legal. Esto puede o no ser un argumento sólido. Sin embargo, es innegable que el régimen khomeinista está entrando rápidamente en una fase letal de su propia descomposicion politica de la que nadie podra salvarlo de sus contradicciones internas. En consecuencia, el hecho de que un nuevo presidente khomeinista use turbante religioso o gorra militar son de poca utilidad o relevancia, mas aun cuando la cabeza no está funcionando.