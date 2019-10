El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró que Donald Trump no lo presionó para investigar a Joe Biden

“Jamás me presionaron. No había condiciones”, manifestó el mandatario, quien aclaró que la venta de misiles de Estados Unidos a Ucrania “no es un agradecimiento por la investigación del caso" del ex vicepresidente norteamericano y su hijo