Dos argentinas que tenían el carrito de compras atiborrado de botellas de agua dijeron que era su primer huracán y no querían correr riesgos. "Nunca se sabe", comentó Magdalena Gómez, de 57 años. "Te estresan y después capaz que no pasa nada, pero yo soy muy obediente. Si me dicen que vaya a comprar agua, yo voy, yo compro todo".