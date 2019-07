La acusada se hizo pasar durante dos semanas por la madre del bebé en el hospital. Aunque llegó a urgencias con la cara y el torso cubierto en sangre, no mostraba signos físicos de parto y tenía las trompas de falopio ligadas, los médicos nunca cuestionaron su versión, y creyeron que ella era la madre del recién nacido. Los familiares de la víctima denunciaron al hospital por negligencia, pero una investigación del Departamento de Salud Pública de Illinois concluyó que los médicos no cometieron ninguna irregularidad y siguieron el protocolo, un informe que rechaza por completo el abogado de la acusación particular (Foto: CBS)