Y, obviamente, no serán sólo casas. Están los servicios. Muchos de estos empleados son ingenieros o técnicos informáticos que no quieren viajar mucho tiempo para llegar a sus trabajos. En general, no cocinan ni cuidan el jardín. Si no tienen hijos, salen casi todos los días a comer afuera o a tomarse una cerveza. Con niños, piden delivery de calidad. Una vez por semana pasan por los supermercados Whole Foods, donde compran orgánico congelado y carnes preparadas para ir directamente al horno o calentar en la microonda. Exigen siempre productos de primera calidad. El resto, lo piden por Amazon. Compran on line y van muy poco a las tiendas; los shoopings se están muriendo. No ven televisión ni leen diarios de papel. Cada tanto, una serie de Netflix o de su competidora, también Amazon. Sobre todo, estos jóvenes adoran las bicicletas y van a trabajar montados en ellas. Están muy de moda las bicicletas eléctricas. La tienda New Wheel se prepara para colocar en vidriera la Stromer ST3, una maravilla muy liviana y potente que se vende por alrededor de 7.500 dólares, y los diferentes modelos de Riese & Muller, ofrecidos a unos 9.500 dólares