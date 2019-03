John Papalo, es un muchacho de 34 años que también es un sin techo. Sobrevive con las monedas que le dan los que pasan por la calle Sutter del distrito financiero, mientras toca la guitarra y canta canciones que tienen que ver con los problemas de los homeless. "Al principio me pareció divertido, creía que era una aventura. En poco tiempo me di cuenta que no tener un hogar es una gran desgracia. Pero ya no podía hacer nada", cuenta mientras afina la guitarra y se prepara para una nueva melodía. "Mis padres murieron, mis hermanos vendieron la casa y se gastaron la plata. Me quedé sin nada. Tampoco había podido ir a la universidad. Y una cosa fue llevando a la otra hasta que me vine desde Ohio. San Francisco es la mejor ciudad para alguien que vive en la calle… Pero vivir en la calle es muy caro para la salud. Me dicen que estoy medio loco, así que creo que nunca podré ser una persona más o menos normal para vivir en una casa", dice y se levanta para ir hasta la parte trasera de un restaurante de comida rápida donde tiene unos amigos mexicanos que trabajan allí y le dan una sopa que se roban de la cocina.