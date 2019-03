Según The Key, la carrera de Singer incluye puestos como Ejecutivo senior en The Money Store / First Union Bank, gestionando centros de llamadas de bancos minoristas; Vicepresidente ejecutivo de la compañía de centros de llamadas más grande de la nación que cotiza en bolsa, West Corporation; CEO de una de las compañías de call center más grandes de la India antes de venderlo al Banco ICICI; y además, es el autor de un libro llamado 'Getting In' (Entrar), en la que da consejos para ingresar "a la universidad de su elección".