La respuesta del hombre no tardó y a mediados de aquel año replicó a la demanda. Dijo que en verdad Hall abusaba psicológicamente de los menores y que hacía denuncias falsas todo el tiempo contra él. El sheriff del condado dijo que las denuncias que la mujer había hecho contra su ex nunca habían prosperado. "Todo fue infundado. No había evidencia alguna que la apoyara", dijo Todd.