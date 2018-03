Una de las órdenes que cada padre tenía al ingresar a sus hijos a Little Giggles Daycare era que no podían recogerlos entre las 11 a.m. y las 2 p.m. "Es la hora de su siesta", los convencía la atlética mujer. Sonaba lógico. Aunque detrás de esa petición se escondía una horrible experiencia para los menores.