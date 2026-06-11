Colombia

Por visita anunciada por Abelardo de la Espriella, la Basílica del Señor de los Milagros de Buga aclaró que no apoya ninguna candidatura

La administración del santuario aclaró que no participa en proselitismo ni promueve campañas dentro de sus actividades pastorales

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Abelardo de la Espriella aseguró que irá a la Basílica del Señor de los Milagros de Buga para pedir la sanación de la Nación - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella aseguró que irá a la Basílica del Señor de los Milagros de Buga para pedir la sanación de la Nación - crédito Luisa González/Reuters

El 8 de junio de 2026, en un en vivo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) informó que culminará su campaña en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, en Valle del Cauca. De acuerdo con el aspirante, que hace algunos años pasó del ateísmo a profesar la religión católica, su objetivo es orar por el futuro de Colombia.

El próximo domingo (14 de junio) cerraré mi campaña, en el último día de plaza pública, en la ciudad Milagro. Iré ante el Señor de los Milagros, en Buga, para pedir la sanación de nuestra Nación y a rogar su debida intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”, indicó el candidato y abogado.

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Ante las declaraciones del aspirante, la Basílica del Señor de los Milagros de Buga emitió un comunicado para aclarar que no está relacionada con ninguna de las campañas presidenciales actuales y que no respalda de manera oficial ninguna candidatura específica.

Abelardo de la Espriella cerrará su campaña en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga - crédito Basílica del Señor de los Milagros de Buga/Facebook
Abelardo de la Espriella cerrará su campaña en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga - crédito Basílica del Señor de los Milagros de Buga/Facebook

De esta manera, descartó cualquier apoyo a Abelardo de la Espriella y a su contendiente, el senador Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico). Los aspirantes, que se posicionaron como los favoritos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, competirán en la segunda vuelta, programada el 21 de junio.

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Además, la basílica recalcó que su labor se enfoca en la divulgación del Evangelio y en el acompañamiento de los feligreses. En ese sentido, su trabajo es ajeno a actividades político-electorales.

“Queremos manifestar de manera clara y categórica que la Basílica del Señor de los Milagros de Buga no participa en ninguna campaña política, no promueve candidaturas y no apoya a ningún candidato o movimiento político. Nuestra misión, como Santuario Nacional, está orientada exclusivamente al anuncio del Evangelio, la promoción de la fe, la evangelización y el acompañamiento espiritual de los peregrinos que diariamente llegan a este lugar sagrado”, detalló la basílica en la comunicación.

Panorámica de Buga (Valle del Cauca). (Crédito: Secretaría de Turismo del Valle del Cauca)
La Basílica del Señor de los Milagros de Buga ha sido visitada por todo tipo de dirigentes políticos, sin que eso haya implicado algún tipo de compromiso institucional o respaldo hacia ellos - crédito Secretaría de Turismo del Valle del Cauca

La administración del santuario indicó que la visita del candidato Abelardo de la Espriella es “de carácter personal y privado” y que está motivada por su “oración y devoción”, como pasa con los demás peregrinos que acuden al templo. Y, aunque su llegada puede malinterpretarse debido a la temporada electoral que se vive en Colombia, la basílica no evitará que haga presencia en el lugar.

La comunidad de los Misioneros Redentoristas no puede impedir el ingreso de ninguna persona en la basílica, así como tampoco puede limitar o frenar su participación en celebraciones litúrgicas, sin importar las convicciones políticas, sociales o ideológicas que tenga. “Nuestra Iglesia está abierta para todos”, precisó.

Ahora bien, no es la primera vez que una figura pública o relacionada con la política visita el santuario. La basílica aclaró que, a lo largo de los años, servidores públicos, dirigentes políticos, gobernantes y candidatos de diversas corrientes han llegado hasta allá en calidad de peregrinos. En ningún momento, su presencia en la basílica implicó algún tipo de compromiso institucional o de respaldo por parte de la comunidad.

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga indicó que no apoya ningún movimiento político o campaña y que la visita de Abelardo de la Espriella es de carácter personal - crédito Basílica del Señor de los Milagros de Buga/Facebook
La Basílica del Señor de los Milagros de Buga indicó que no apoya ningún movimiento político o campaña y que la visita de Abelardo de la Espriella es de carácter personal - crédito Basílica del Señor de los Milagros de Buga/Facebook

De igual manera, explicó que la comunidad redentorista y la administración de la basílica no tienen relación con actividades proselitistas, reuniones, concentraciones o cierres de campaña que puedan realizarse en otros puntos de Buga. “Dichas actividades son completamente ajenas a la misión y a las responsabilidades pastorales de este Santuario”, aseveró.

Así las cosas, solicitó a la ciudadanía abstenerse de impulsar interpretaciones erróneas sobre la llegada de políticos en el santuario, puesto que pueden confundir la misión que tiene como iglesia con actividades de carácter político-partidista. Insistió en la importancia de preservar un ambiente de respeto.

Reiteramos que todos los candidatos y ciudadanos son bienvenidos a participar en las celebraciones religiosas y a visitar este Santuario en igualdad de condiciones, respetando siempre el carácter sagrado del templo y el sentido espiritual de nuestras celebraciones”, concluyó.

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