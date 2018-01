No había terminado de hablar y ya había miles de personas pidiendo en Twitter que se presente como candidata a presidente por el Partido Demócrata para enfrentar a Trump. En minutos, el hashtag #Oprah2020 pasó a ser tendencia. Pero el tema no se quedó en las redes. Meryl Streep lideró las voces en el mundo del espectáculo que empezaron a pedirle que se decidiera a dar el salto. "No tiene otra opción", dijo.