Más de una década atrás me había alegrado cuando me ofreció un puesto como interna. El trabajo era en el campo que me apasionaba y el salario era el doble del actual para una pasantía. No tenía idea de que ya había en marcha un plan para evitar que contratara mujeres jóvenes internas. Me sentí increíblemente afortunada de que me pagaran por el trabajo que quería hacer.