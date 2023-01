Las fuerzas armadas japonesas se hacen más fuertes, más rápido

Kishida Fumio, Primer Ministro de Japón saluda a Joe Biden el 13 de enero pasado en Washington (The Economist/Klawe Rzeczy)

Pase suficiente tiempo en las bases militares japonesas y en los despachos de los responsables políticos, y acabará encontrándose con el mismo mapa inusual. Representa Asia Oriental girada 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, como para mostrar la región desde la perspectiva de Beijing, mirando a través del Mar de China Oriental. El archipiélago japonés, y en particular la cadena de islas Nansei, que se extiende desde Kyushu hasta Taiwán, parece formar una muralla. El mapa sugiere que las ambiciones de China de desempeñar un papel más importante en el mundo pasan por Japón.

En los últimos años, esta precaria posición ha animado a Japón a hacer más para garantizar su seguridad. Cuando el difunto Abe Shinzo era primer ministro, Japón reforzó sus Fuerzas de Autodefensa (SDF) -como se denominan sus fuerzas armadas, en deferencia a su constitución pacifista- y flexibilizó las leyes que limitan su capacidad para usar la fuerza. Sin embargo, estas medidas han sido graduales y controvertidas. A muchos japoneses les preocupaba la posibilidad de volver al militarismo.

Los cambios se han acelerado en el último año. En diciembre, el gobierno actualizó su Estrategia de Seguridad Nacional y dos importantes marcos de política de defensa. Japón gastará mucho más en defensa y adquirirá nuevas y potentes armas. La beligerancia de China, bajo el mandato de Xi Jinping, ha contribuido a impulsar esta tendencia. Pero la invasión de Ucrania por Vladimir Putin ha desempeñado un papel más importante. “El supuesto básico durante años fue que no tendríamos que librar una guerra”, afirma Sasae Kenichiro, un antiguo diplomático que presidió un consejo asesor sobre las nuevas políticas de seguridad. “Ahora, por primera vez, los japoneses perciben la posibilidad de un conflicto armado en esta región y se preguntan qué significa para Japón”.

Los cambios en la opinión pública han permitido al Gobierno tomar medidas que eran tabú hace sólo unos años. Mantener el gasto en defensa en torno al 1% del PIB ha sido una norma informal pero inviolable desde 1976. Ahora Japón planea aumentar el gasto al 2% del PIB para 2028, y desembolsar 43.000 millones de yenes (326.000 millones de dólares) adicionales en los próximos cinco años. Los dirigentes japoneses se han abstenido durante mucho tiempo de adquirir misiles de largo alcance, a pesar de que el gobierno concluyó, allá por 1956, que hacerlo no infringiría la constitución. Ahora Japón planea comprar cientos de misiles de crucero a Estados Unidos y desarrollar sus propios misiles de largo alcance. Mientras que las reformas de Abe sacaron a decenas de miles de personas a protestar, los últimos cambios han atraído el apoyo de la mayoría de los japoneses en las encuestas.

La guerra en Ucrania ha empujado a Japón a pensar más en lo que supondría un combate. “Putin lo hizo, ¿por qué no Xi?”, dice un alto funcionario japonés. “Los dictadores no siempre son racionales”.

Japón planea gastar gran parte de su nuevo dinero para defensa en abastecerse de piezas y munición, así como en endurecer las instalaciones militares contra misiles. El SDF también espera ponerse al día en ciberguerra, donde está rezagado. Los funcionarios creen que Japón no resistiría el tipo de ataque cibernético al que se ha enfrentado Ucrania; según se informa, planean cuadruplicar el tamaño de las fuerzas cibernéticas de Japón para 2028, hasta unas 4.000 personas. El SDF adaptará su estructura de mando estableciendo un cuartel general conjunto con una única figura responsable de supervisar las fuerzas de tierra, aire y tierra.

Todo esto ha hecho las delicias de los responsables de la política exterior estadounidense. “Pocas veces he sentido tanta euforia por la celebración de la relación entre Estados Unidos y Japón”, dijo entusiasmado Kurt Campbell, que supervisa los asuntos del Indo-Pacífico en la Casa Blanca, después de que Kishida Fumio, el primer ministro japonés, se reuniera con Joe Biden el 13 de enero. Para los planificadores estadounidenses, el tamaño, el peso económico, la geografía estratégica y el potencial militar de Japón lo convierten en el aliado más importante del Indo-Pacífico a la hora de contrarrestar a China. En particular, Japón se ha convertido en un elemento esencial de los planes norteamericanos para responder a las crisis en torno a Taiwán. En la década de 1990 “nuestra actitud era: bien, lo haremos nosotros mismos”, afirma Michael Green, antiguo alto funcionario estadounidense. “Esa ya no es la actitud: no podemos hacerlo sin Japón”.

Estados Unidos ha anunciado planes para hacer de Okinawa, en el sur de Japón, la base de uno de los tres nuevos “regimientos litorales marinos”, diseñados para dispersarse a lo largo de la cadena de islas, evitar ser detectados y tratar de cerrar los pasos marítimos a los barcos chinos. Los dos países también han declarado que su alianza se extiende al espacio y han acordado ampliar el entrenamiento conjunto y el uso de instalaciones militares. Aunque Japón no tiene un mando combinado con Estados Unidos (a diferencia de Corea del Sur o la OTAN), necesitará la ayuda estadounidense en materia de objetivos e inteligencia para utilizar los nuevos misiles que desea. Esto requerirá “un sistema de mando y control más integrado que nunca”, afirmó Oue Sadamasa, general retirado de las fuerzas aéreas japonesas, en un reciente seminario celebrado en Tokio.

A pesar de la bonhomía, las dudas sobre la capacidad de resistencia de Estados Unidos también están contribuyendo a impulsar las reformas japonesas. Los funcionarios han llegado a la conclusión, tras observar la guerra de Ucrania y la retirada estadounidense de Afganistán, de que Estados Unidos sólo acudirá en ayuda de aquellos que estén dispuestos a luchar por sí mismos. Japón está tratando de estrechar lazos con sus otros socios: de camino a Estados Unidos, Kishida se detuvo en Londres para firmar un acuerdo con Gran Bretaña que facilita que los soldados se entrenen y operen en el territorio del otro país. Japón también tiene previsto desarrollar un avión de combate de nueva generación con Gran Bretaña e Italia. A Japón, como a otros, le preocupa el posible regreso de Donald Trump o de alguno de sus acólitos. “Tenemos que pensar en un plan B”, dice un influyente académico.

Muchos en Japón se preguntan si las nuevas políticas funcionarán. Kishida aún no ha aclarado cómo financiará el nuevo gasto; el gobernante Partido Liberal Democrático está dividido sobre si subir los impuestos, recortar el gasto o emitir más bonos del Estado. Los planes requerirán más personal, pero la población de Japón está disminuyendo y el SDF ya tiene dificultades para cumplir los objetivos de contratación. Y aún no está claro cómo respondería la opinión pública si se enviaran soldados japoneses al combate.

Japón también debe comunicar claramente lo que pretende, no sea que sus cambios acaben alimentando el conflicto. Cooperar más estrechamente en materia de seguridad con Corea del Sur, otro aliado de Estados Unidos, ayudaría a disuadir a China. Pero la escalada japonesa despierta recelos en Seúl. La propia China ha sido cáustica: “Esto nos recuerda a la última vez que Japón se equivocó de camino y provocó un terrible desastre en Asia”, cacareaba el Global Times, un tabloide chino. Uno de los riesgos es que China no ve una muralla que se está fortificando, sino una fuerza que se arrastra hacia ella. Japón intenta tranquilizar un poco: su nueva estrategia de seguridad se refiere a China como un “desafío”, pero no la califica de “amenaza”, como pretendían algunos halcones. Japón, para bien o para mal, no puede cambiar su lugar en el mapa.

