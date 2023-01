Por qué los tanques occidentales son tan importantes para Ucrania en el nuevo escenario de la invasión

FOTO DE ARCHIVO: Un tanque polaco Leopard 2PL dispara durante el ejercicio militar Defender Europe 2022 de tropas de la OTAN. Polonia espera el visto bueno de Alemania para enviar esos tanques a Ucrania (Reuters)

Cada fase de la guerra en Ucrania ha traído sus armas emblemáticas. En la batalla por Kiev del invierno pasado, los misiles antitanque Javelin y los misiles antiaéreos Stinger fueron los protagonistas. Cuando los combates se trasladaron a la región oriental de Donbás en primavera, fue el turno del obús de 155 mm. Cuando Ucrania pasó a la contraofensiva en otoño, los aplausos fueron para el lanzacohetes Himars. Ahora, cuando ambos bandos se preparan para nuevas ofensivas con la llegada de la primavera, la atención se centra en el armamento, sobre todo en los tanques de combate y los vehículos de infantería más ligeros.

Tras casi un año de combates, a pesar de los espectaculares éxitos ucranianos al detener y luego hacer retroceder a un enemigo ostensiblemente superior, Rusia sigue ocupando alrededor del 17% del territorio ucraniano, incluida Crimea, la península que se anexionó en 2014, lo que plantea algunas de las cuestiones más difíciles sobre el futuro de la guerra. En estos momentos, el conflicto se ha convertido en un desgaste sangriento. En el aire, las andanadas de misiles y aviones no tripulados rusos tratan de paralizar la red eléctrica de Ucrania. Sobre el terreno, los combates de artillería y los ataques de oleadas humanas han permitido a las fuerzas rusas avanzar alrededor de la ciudad de Bakhmut, en la región oriental del Donbás.

La temporada de combates de primavera puede resultar decisiva. La ventaja de Ucrania en cuanto a efectivos en el campo de batalla se está reduciendo ahora que el Kremlin ha movilizado entre 200.000 y 300.000 soldados, y puede que pronto ordene otra gran llamada a filas. Con las fábricas militares rusas trabajando a triple turno, es poco probable que las mermadas reservas de munición de Occidente den a Ucrania una ventaja decisiva en potencia de fuego de artillería. Por tanto, en Occidente crece la sensación de que Ucrania necesita una estrategia que cambie las reglas del juego para lograr una victoria lo suficientemente amplia como para obligar a Rusia a retirarse o, al menos, a negociar.

Esto, a su vez, explica la ambición de los dos paquetes de ayuda militar de Estados Unidos de este mes, inusualmente grandes, que marcan un cambio en el suministro de armas de forma poco sistemática a la formación y equipamiento de unidades de combate enteras. Estados Unidos anunció el envío de más de 100 vehículos de combate Bradley con orugas, 90 vehículos Stryker con ruedas, 100 vehículos blindados de transporte de tropas M113 y mucho más. Ello equivale a armar a dos brigadas de infantería mecanizada.

Si se añaden las decenas de vehículos de combate procedentes de otros lugares -Marders alemanes, AMX-10RCS franceses y CV90 suecos-, los ucranianos tienen material para una o dos brigadas más, lo que podría equivaler al equipamiento occidental de una división. Los obuses autopropulsados son una parte importante de las unidades acorazadas, proporcionando fuego de apoyo en movimiento. Estados Unidos suministrará 18 de estos cañones; Dinamarca donó todas sus existencias de 19 cañones CAESAR de fabricación francesa.

Para formar un todo cohesionado, Estados Unidos está entrenando a las fuerzas ucranianas, un batallón cada vez (normalmente tres o cuatro batallones forman una brigada), en operaciones de armas combinadas. Esto implica coordinar blindados, infantería, ingenieros y drones para reforzar los puntos fuertes de cada uno y mitigar sus respectivas debilidades. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, afirma que la ayuda “aumentará significativamente la capacidad de Ucrania para defenderse de nuevos ataques rusos y pasar a la ofensiva táctica y operativa para liberar las zonas ocupadas”.

Sin embargo, brilla por su ausencia un gran número de carros de combate occidentales que maximizarían la potencia de este puño blindado. Gran Bretaña ha prometido 14 carros Challenger. Eso equiparía sólo a una compañía, no a un batallón, y mucho menos a una brigada. Una brigada blindada británica tiene 56 Challenger, por ejemplo; una estadounidense lucha con 87 tanques M1 Abrams.

Los desacuerdos entre los aliados occidentales y, en particular, la angustia alemana, son los responsables de esta flagrante diferencia. Los carros de combate Leopard 2, de fabricación alemana, ofrecen la mejor opción militar: los Leopard con motor diésel abundan (hay unos 2.000 en servicio en toda Europa) y son más fáciles de manejar que los Abrams con turbina. Varios países están dispuestos a suministrar Leopards, pero para indignación de muchos aliados, Alemania se ha negado hasta ahora a enviar los tanques, o incluso a dar permiso para que otros envíen los Leopards que les ha vendido.

En un momento dado, funcionarios alemanes dijeron que el envío de Leopard dependería de que Estados Unidos enviara los Abrams, una vinculación que el Pentágono rechaza. El nuevo ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha renunciado sensatamente a jugar al “tú primero”. Dijo que Alemania necesitaba más tiempo para decidir, tal vez sólo unos días. Mientras tanto, dijo que los aliados podrían empezar a entrenar a los ucranianos con Leopard. Exasperado por la “indecisión mundial”, Mikhailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuiteó: “Cada día de retraso es la muerte de los ucranianos. Pensad más rápido”. Lindsey Graham, destacado senador republicano, instó tanto a Estados Unidos como a Alemania a enviar tanques, reprendiéndoles: “Estoy cansado del espectáculo de mierda [...] Putin está intentando reescribir el mapa de Europa por la fuerza de las armas. Está en juego el orden mundial”.

Dicho esto, puede que los tanques no sean tan importantes como sugieren las filas políticas. Ucrania dispone de cientos de tanques de la era soviética, procedentes de las reservas de antes de la guerra, así como de tanques reacondicionados cedidos por países del este de Europa y, no menos importantes, los muchos que ha capturado de Rusia. Los tanques occidentales están mejor protegidos y son más capaces. Sin embargo, en su ausencia, Ucrania podría combinar su blindaje pesado soviético con vehículos de combate de infantería occidentales para conseguir una fuerza considerable. Los Bradley, por ejemplo, funcionaron bien como cazacarros durante la guerra de Irak de 1991.

Jack Watling, del Royal United Services Institute, un think-tank británico, sostiene que las últimas promesas de armamento crearán “la fuerza acorazada más poderosa del ejército ucraniano; les proporciona algo que les permite moverse con rapidez, recibir daños y llevar a cabo operaciones de ruptura”.

Una decepción mayor que la ausencia de tanques es la falta de armas de precisión de mayor alcance para atacar los puestos de mando rusos y los centros logísticos más profundos detrás de las líneas rusas, añade Ben Hodges, general retirado que solía dirigir el ejército estadounidense en Europa. Los misiles guiados por GPS disparados por Himars (y el lanzador MLRS relacionado) tienen un alcance de 70-84 km. Al principio causaron estragos en la retaguardia de Rusia, pero desde entonces se ha reorganizado para mantener los objetivos fuera de su alcance. El Pentágono se niega a suministrar el misil ATACMS de 300 km de alcance que puede dispararse desde los mismos lanzadores, por considerarlo una escalada. Según Colin Kahl, subsecretario de Política del Pentágono, Estados Unidos y Ucrania “están de acuerdo en no estar de acuerdo” sobre el ATACMS.

Kahl admite que Ucrania necesita los medios para librar “la lucha profunda”. Pero el Pentágono también retiene el dron armado Grey Eagle, con un alcance de cientos, si no miles, de kilómetros. Los aviones militares occidentales están descartados por ahora. Algunos esperaban que en los últimos paquetes de suministro de armas se anunciara una nueva arma de 150 km de alcance, conocida como misil GLSDB, que también puede dispararse desde himares. Se trata de la bomba de pequeño diámetro, una bomba guiada por láser o GPS que se lanza desde aviones y que se ha utilizado ampliamente en Irak y Afganistán. Se montaría sobre cohetes obsoletos m26 no guiados. Con alas que se despliegan en pleno vuelo, el GLSDB maniobra planeando hacia su objetivo, aumentando el alcance y las opciones de ataque.

Con más y mejor blindaje, y medios para realizar ataques profundos con misiles, afirma el general Hodges, Ucrania tendría la mejor oportunidad de tomar Crimea, que considera el “terreno decisivo”. Sostiene que, concentrando su blindaje, Ucrania podría avanzar hacia el Mar de Azov y cortar el puente terrestre entre Rusia propiamente dicha y Crimea. Las municiones de precisión de largo alcance, por su parte, le permitirían destruir el puente real hacia Crimea sobre el estrecho de Kerch, que resultó parcialmente dañado por una explosión aún no explicada en octubre de 2022. Ucrania podría entonces golpear a los rusos a voluntad, hacer insostenible su posición en Crimea y obligarles a renunciar a la península, sostiene.

El control de Crimea permite a Rusia asfixiar los puertos ucranianos y abastecer a sus fuerzas en el sur de Ucrania. Perderla supondría un duro golpe militar y, quizá más importante, político para Vladimir Putin, el presidente de Rusia, señala el general Hodges. Pero esa es también la razón por la que a algunos aliados les inquieta que Ucrania intente recuperarla, temiendo que ello empuje a Putin a recurrir a las armas nucleares.

¿Están dispuestos los aliados a correr el riesgo? Estados Unidos afirma que “Crimea es Ucrania” y que Ucrania tiene todo el derecho a reconquistarla. Otra cosa es si, en la práctica, Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar una operación ucraniana para tomar Crimea. Siempre imprecisos sobre el final del juego, los funcionarios estadounidenses admiten que, en algún momento, los objetivos bélicos estadounidenses y ucranianos pueden divergir. Pero dar a Ucrania al menos los medios para amenazar la posición de Rusia en Crimea puede tener ventajas. “Si se quiere una solución negociada, dar prioridad a Crimea puede ser sensato, no una escalada”, argumenta Watling.

A algunos les parece prematuro hablar de retomar Crimea. “Mire el mapa de las actuales líneas del frente en Ucrania. Los ucranianos tendrían que lograr primero un éxito militar significativo en el sur antes de que se pueda hablar de Crimea”, señala Michael Kofman, de CNA, un grupo de reflexión. Al igual que el general Hodges, está de acuerdo en que Ucrania debería centrarse en las armas de precisión, el equipamiento de nuevas unidades y la guerra de maniobras. Sin embargo, a diferencia de él, opina que a Ucrania le resultará más difícil y costoso conseguir nuevos avances.

La reconquista ucraniana de la ciudad portuaria de Kherson en noviembre fue un asunto arduo, a pesar de que luchaba contra una guarnición rusa semi-aislada de espaldas al río Dniéper. Desde su retirada, los rusos defienden ahora una línea de frente general más corta con más soldados y reservas. Es más, “si la próxima ofensiva ucraniana sale mal, conlleva el riesgo de una contraofensiva rusa y, en el peor de los casos, de perder territorio en lugar de ganarlo”, argumenta Kofman.

Las tácticas estadounidenses de armas combinadas se han basado a menudo en la superioridad aérea. “El ingrediente que le falta a Ucrania no es que no tenga tanques occidentales, sino que no tiene una fuerza aérea occidental”, señala Kofman. “La maniobra de armas combinadas es mucho más fácil de efectuar cuando se cuenta también con la ventaja de la fuerza aérea estadounidense”.

Gian Gentile, del think-tank Rand Corporation, reconoce que, como oficial de caballería al mando de Bradleys en Irak, “no tenía que preocuparme de que nada volara por encima de mí”; ahora tanto Rusia como Ucrania carecen de control del aire. También reconoce el riesgo que supone para los ucranianos pasar a la ofensiva. Clausewitz, general y estratega prusiano del siglo XIX, sostenía que la defensa era la forma más fuerte de la guerra. Pero, según el coronel Gentile, “en última instancia, es la ofensiva la que produce los resultados decisivos. Los atacantes tienen la iniciativa: saben cuándo, dónde y cómo quieren atacar”.

Mientras ambas partes se preparan para el próximo asalto, hay una sensación de presentimiento. Incluso cuando afirmaba que Ucrania podría progresar, el General Milley declaró: “Este año sería muy, muy difícil expulsar militarmente a las fuerzas rusas de cada centímetro de la Ucrania ocupada por Rusia”. El conflicto tendría que terminar en la mesa de negociaciones en algún momento, dijo, y añadió: “Esta va a ser una guerra muy, muy sangrienta”.

El nerviosismo también es palpable en el Kremlin. Recientemente han aparecido armas de defensa antiaérea en los tejados de Moscú. Y Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió en un mensaje en Telegram, una aplicación de mensajería: “La derrota de una potencia nuclear en una guerra convencional puede desencadenar una guerra nuclear”. Su bombardeo nuclear no era nada nuevo. Sin embargo, su reconocimiento de que Rusia podría ser derrotada supuso una novedosa y sorprendente admisión de debilidad.

