El goleador, Gabriel Jesús, es otro exponente del plantel brasileño que vivió una infancia lejos de su papá. Su madre, Vera, abandonada por su marido se fue a vivir con otra mujer antes de que naciera el delantero. "Cuando iba a los partidos y veía a mis amigos, tenía envidia por no tener un padre allí. Pero, del modo en que mi madre me crió, enseguida me olvidaba de que tenía un padre", contó explicó a The Players' Tribune.