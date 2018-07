Pekerman observó y vivió el desenlace de una manera particular. Visiblemente sufriendo, permaneció toda la serie con la cabeza gacha, mientras estaba abrazado con los jugadores. Tapándose el rostro con la mano derecha, no quiso ver ningún remate. No cambió su postura ni cuando Ospina atajó el penal y Colombia pasó a tener ventaja. Al final, culminó resignado, triste, con la mirada perdida.