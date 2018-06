Además, explicó que no sólo son los futbolistas rivales los que lo incomodan con sus insultos y aseguró que en su primera expulsión le dieron más de una fecha de sanción por ser mexicano: "La última experiencia de mi expulsión, una, fue exagerada, y otra, cuando surgió el tema de ir a apelar, hablaron unas cosas los encargados, a la hora me suman otro partido… Algunas cosas no se si no dejan sobresalir al mexicano porque es mexicano, que nos quieren quitar un peso".