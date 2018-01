Años más tarde, algunos miembros del combinado soviético que no se presentó en Santiago, manifestaron que es posible que su gobierno "no quería perder ante un país con una ideología política diferente" y que en su lugar obtuvieron "una victoria moral ante los ojos del mundo". Lo llamativo fue que la Unión Soviética nunca había rechazado un compromiso oficial, sin importar la doctrina del país rival. Además, a partir de ese momento la URSS inició su declive futbolístico al no clasificarse al Mundial de 1978, ni a las ediciones de la Eurocopa de 1976 y 1980.